Turquía detuvo a una decena de activistas LGTB y allanó locales en varias provincias

El operativo alcanzó a organizaciones y establecimientos vinculados a la comunidad en distintos puntos del país y generó nuevas acciones judiciales.

El operativo policial alcanzó a activistas, asociaciones y locales de la comunidad LGTB en varias provincias de Turquía.

La policía de Turquía detuvo a una decena de activistas LGTB durante un amplio operativo desplegado este domingo en distintas regiones del país. La intervención también incluyó procedimientos en espacios vinculados a la comunidad.

Las fuerzas de seguridad realizaron registros en asociaciones, discotecas y otros locales en Estambul , mientras la investigación avanzaba en varias provincias. El procedimiento forma parte de una ofensiva que alcanzó a organizaciones y personas vinculadas con la defensa de los derechos de homosexuales y transexuales.

Según informó el ministro de Justicia turco, Akin Gürlek , la operación denominada “Mi familia está segura” derivó en acciones judiciales contra 162 personas, nueve asociaciones y 13 negocios en 15 provincias del país.

Gürlek detalló que la redada se dirige contra "personas que facilitan la prostitución" y contra sospechosos de "producir y difundir contenidos obscenos a los que pueden tener acceso los niños".

Además, la operación policial investiga supuestos movimientos de dinero de "asociaciones LGBT y que promueven la amoralidad", habiéndose detectado su financiación mediante importantes fondos por organismos extranjeros, agregó el ministro.

La homosexualidad en Turquía

La homosexualidad es legal en Turquía desde 1858 y también el cambio de sexo en el registro es legal, tras una operación quirúrgica.

La asociación KAOS GL, una de las mas antiguas y prestigiosas de Turquía en la defensa de los derechos de los homosexuales, fundada en 1994, confirmó en un comunicado que sus oficinas en Ankara habían sido registradas por la policía y que más de diez miembros de la asociación fueron detenidos en sus domicilios.

También se bloquearon las cuentas en redes sociales de numerosos activistas y en una redada simultánea de madrugada, la policía registró varias discotecas y locales de masaje en el centro de Estambul, agrega el comunicado.

Antecedentes de persecusión contra la comunidad la LGTB

Ya el junio pasado, las autoridades turcas habían bloqueado cuentas de asociaciones y activistas por los derechos de homosexuales y transexuales y clausurado uno de los bares de ambiente gay más antiguos de Estambul, además de prohibir las escalas previstas de un crucero con 2.700 pasajeros gays.

El partido islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002, facilitó durante su primera década en el poder el desarrollo de ciertas libertades cívicas, incluida una anual marcha del orgullo gay en Estambul, siempre en un ambiente pacífico y festivo.

Pero prohibió tanto esta marcha como otras protestas a partir de 2015 y desde entonces ha intensificado un discurso contra la "amoralidad" y la "obscenidad" de la homosexualidad, reivindicando la necesidad de "proteger la familia".