Conmoción por el hallazgo de un cuerpo calcinado en la meseta
El hallazgo sucedió en el Parque Industrial, en una zona con escaso tránsito urbano. Intervino la Policía, Criminalística y la Fiscalía de homicidios.
La Justicia de Neuquén investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona de la meseta del Parque Industrial de Centenario. El descubrimiento se registró durante la tarde del viernes 11 de septiembre, cuando se encontró un cadáver con signos de calcinamiento en un área comercial aislada del barrio y con escasa iluminación.
A partir del hallazgo del cuerpo, en un primer momento acudieron efectivos de la Comisaría Quinta y activaron un operativo con la intervención del personal del Departamento Seguridad Personal, Criminalística y Fiscalía de Homicidios.
El cuerpo fue hallado en una zona aislada y con poca iluminación
Según informó Centenario Digital, los investigadores también encontraron un colchón en el mismo sector del hallazgo del cuerpo. Un elemento que será incorporado a la investigación.
El procedimiento se extendió hasta después de las 20:30, debido a que los investigadores realizaron tareas de levantamiento de pruebas y las diligencias correspondientes en el lugar previo al traslado del cadáver a la morgue para la realización de la autopsia. La zona del fatal hallazgo es un área con escasa iluminación y que registra poca circulación de vehículos, principalmente es transitado por rodados vinculados con empresas petroleras.
El cuerpo sin vida tiene signos de calcinamiento
La investigación buscará establecer la identidad de la persona, las circunstancias de su muerte y establecer eventuales posibilidades.
El fatal descubrimiento surge mientras continúa la búsqueda de Nicolás Agustín Sáez, un joven de 21 años que desapareció hace una semana en Colonia Rural Nueva Esperanza. La policía mantiene activa la búsqueda del joven que padece un grado de autismo leve.
Nicolás mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez blanca, tiene cabello negro corto y contextura delgada. Al momento de su desaparición vestía una remera gris y fue visto por última vez sobre la calle Caña de Azúcar, en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza.
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