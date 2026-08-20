Muerte por asfixia y un escalofriante hallazgo en el cuerpo del nene de 6 años: la madre está detenida

Una llamada a la policía alerto sobre el aberrante hecho. Qué se sabe hasta el momento y por qué la mamá, de 22 años, es la principal sospechosa.

El brutal hecho fue reportado en la tarde del miércoles, cuando la policía llegó hasta una vivienda.

Gran conmoción se vive en Santa Fe tras conocerse la muerte de un nene de 6 años en las últimas horas, quien se sospecha, habría sido asesinado por su madre en el interior de la vivienda donde vivían. Ahora se conocieron impactantes detalles.

El brutal hecho fue reportado en la tarde del miércoles en la ciudad santafesina de San Justo, cuando la policía llegó hasta una vivienda, donde el pequeño, identificado como I. A. M., fue encontrado sin vida.

Aunque la Justicia se encuentra en la reconstrucción del caso, se conoció que un llamado al 911 alertó una posible situación de violencia. Allí se vivió un momento impactante: la madre del menor, de 22 años, salió a la calle con el niño en brazos. Posteriormente se constató que había fallecido.

La madre del menor sería la principal sospechosa por lo que se encuentra detenida. Desde Fiscalía revelaron que se encuentra bajo atención psicológica y psiquiátrica como también ordenaron la autopsia al cuerpo del menor de edad.

Muerte por asfixia y un escalofriante hallazgo en el cuerpo del nene

Todo indica que se trataría de un crimen intrafamiliar. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a una posible asfixia provocada por la madre aunque la Fiscalía evitó confirmar formalmente esa circunstancia hasta contar con el resultado de la autopsia.

"No podemos precisar formalmente la causa exacta del fallecimiento hasta contar con el informe final integrador de los médicos forenses”, señalaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Un perturbador detalles se conoció en las últimas horas. En una primera revisión del cuerpo del menor, un médico encontró cabellos largos en una de sus manos. Mientras se espera la autopsia, los investigadores buscan determinar si se trató de una situación de resistencia o forcejeo.

Los investigadores empezaron a recorrer la zona en busca de testigos. También detectaron cámaras de seguridad públicas y privadas cuyos registros serán analizados para reconstruir los movimientos que se produjeron alrededor de la casa antes y después del momento en que se descubrió la muerte del menor.

El relevamiento preliminar de Fiscalía realizado a la Comisaría de la Mujer determinó que no existían denuncias previas contra la madre, ni constaban intervenciones de equipos socioeducativos municipales o provinciales.

Una de las medidas que se llevó adelante fue secuestrar dispositivos tecnológicos que ya fueron enviados a peritar y cuyos resultados son esperados por los investigadores.

El caso es investigado por la Unidad Regional XVI y la PDI, a cargo de la fiscal Montegrosso. Por ahora, no se informó oficialmente la causa de muerte ni existen conclusiones sobre las circunstancias en las que ocurrió.

El desgarrador posteo de despedida: "No entiendo que fue lo que pasó"

Durante la madrugada, una familiar del niño publicó un sentido mensaje en redes sociales para despedirlo.

"Estoy muy triste, me duele el alma, el pecho. No entiendo qué fue lo que paso, qué le pasó. Estoy en mí peor momento. Mí angelito que fue como un hijo para mí", arrancó la mujer.

Y siguió: "Que en paz descanses mi amor, te voy amar toda la vida, mi vida. Te extraño mucho, te amo angelito mío. Dios te tiene en su regazo. Dios, abrazalo fuerte por mí. No doy más con este dolor fuerte en mí pecho", concluyó.