Un llamado alertó a la policía y cuando los efectivos llegaron al lugar se encontraron con una impactante escena.

Encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su mamá: la escalofriante sospecha.

Hay gran conmoción por la muerte de un nene de 6 años en las últimas horas, quien habría sido asesinado por su madre en el interior de la vivienda donde vivían.

El brutal hecho fue reportado en la tarde del miércoles en la ciudad santafesina de San Justo, cuando la policía llegó hasta una vivienda, donde el pequeño, identificado como I. A. M., fue encontrado sin vida.

Los investigadores no descartan que se trate de un crimen intrafamiliar. Según indicaron fuentes oficiales a Infobae , al momento del hecho, el menor se encontraba durmiendo junto a su madre en el domicilio indicado. Un hombre alertó a las autoridades sobre que la mujer lo habría matado.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron a una mujer de 28 años con el nene sin vida en sus brazos. Minutos más tarde, el personal médico del Sistema de Atención Médica para la Comunidad (SAMCo) constató que ya no presentaba signos vitales.

La madre del menor sería la principal sospechosa, ya que un hombre fue quien alertó a las autoridades y dijo que el niño había sido asfixiado. Todo indica que lo habría ahorcado.

En primera instancia intervino personal de la Subcomisaría Segunda. Posteriormente llegaron al lugar efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística, que comenzaron con las tareas para preservar y analizar la escena. “Se les está tomando declaraciones a personas vinculadas al niño para intentar reconstruir lo sucedido”, explicaron.

La madre quedó detenida y la Justicia dispuso peritajes

La madre, identificada por sus iniciales R.M., quedó detenida preventivamente mientras avanza la investigación. Y la fiscal Daniela Montegrosso ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir las últimas horas del nene.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabajó en la casa para preservar la escena, levantar huellas y buscar elementos que puedan aportar información para esclarecer el caso.

Mientras tanto, el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia. Será clave para determinar si el chico murió por causas naturales, como consecuencia de un accidente o si hubo una intervención de terceros.

En este contexto, los investigadores empezaron a recorrer la zona en busca de testigos. También detectaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas cuyos registros serán analizados para reconstruir los movimientos que se produjeron alrededor de la casa antes y después del momento en que se descubrió la muerte del menor.

Asesinó a golpes a su hijo de 12 años: la escalofriante confesión que hizo en la comisaría

La investigación comenzó tras una alerta al 911 sobre un posible fallecimiento y cuando los agentes llegaron al lugar, fueron recibidos por la dueña de la casa, una mujer de 80 años, que autorizó el ingreso.

Todo ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Río Negro al 1800, entre Nother y Rosales, en la localidad de Rafael Calzada en provincia de Buenos Aires. Cuando los efectivos policiales ingresaron a la vivienda que está en el fondo del terreno, se toparon con una impactante escena.

En la vivienda hasta donde llegó la policía, vive su hijo de la dueña de la propiedad, quien fue identificado como Néstor Rubén Godoy, de 41 años. En el lugar encontraron a Nahuel Benjamín Godoy, su hijo de tan solo 12 años, muerto sobre una cama.

Rápidamente llegó una ambulancia del SAME y la médica que intervino confirmó la muerte del nene. De acuerdo a lo que se pudo establecer, se había producido al menos ocho horas antes.

Nahuel presentaba un traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y edema en la mitad derecha de la cara. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Horas después del hallazgo, su padre se presentó de manera espontánea en una comisaría de Lomas de Zamora, donde confesó ser el autor del asesinato.