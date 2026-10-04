Francisco Lepore defendió el pacto con YPF que inyectará fondos millonarios para obras en la provincia. Cuestionó las declaraciones de Lorena Parrilli.

Fuerte cruce por el GNL: para La Neuquinidad el parrillismo es "el pasado"

El diputado provincial Francisco Lepore salió al cruce de su colega Lorena Parrilli . Lo hizo después de que la legisladora kirchnerista cuestionara el acuerdo entre Neuquén e YPF vinculado con el proyecto -ya en marcha- de exportación de gas natural licuado ( GNL ) a gran escala.

El legislador de Avanzar, integrante de La Neuquinidad, el frente de partidos que conduce el gobernador Rolando Figueroa , sostuvo que la provincia necesita acelerar el desarrollo de Vaca Muerta para profundizar en los planes de obras públicas, viviendas y otros que están en plena ejecución.

Su contundente respuesta, y otros antecedentes, dejan entrever que La Neuquinidad quiere que el parrillismo quede anclado en donde entiende que está; es decir, en el pasado, un lugar que reserva para aquellos a los que considera detractores históricos del crecimiento y el desarrollo de Neuquén .

La controversia, que despabiló a los comentaristas en redes de la típica modorra dominguera, comenzó cuando Parrilli (hija del ex senador) asegurara que el acuerdo con YPF que le abre las puertas a la exportación de GNL significa “destruir el sueño de Cristina”, en clara alusión a la condenada expresidenta.

Para Lepore, poner esa referencia política por encima de las posibilidades productivas de Neuquén supone una mirada que “atrasa veinte años” y no contempla las oportunidades económicas que abre el mercado internacional.

“No cuestionen ahora a quienes queremos dar el próximo paso”, expresó Lepore. Su planteo apunta a presentar al GNL como una nueva etapa del desarrollo hidrocarburífero, basada en incrementar la producción y ampliar los destinos para el gas neuquino.

El diputado de La Neuquinidad también destacó la negociación encarada por el gobierno de Figueroa para incrementar el impacto local de las inversiones. Entre los puntos mencionados aparecen dos bonos por USD 333 millones para infraestructura, aportes para rutas, becas estudiantiles, obras y otros compromisos destinados a lograr que una mayor proporción de la riqueza quede en Neuquén.

Parrilli mantiene una postura crítica. Además de cuestionar el acuerdo desde una perspectiva política, en declaraciones periodísticas, sostuvo que licuar el gas en barcos significa desaprovechar la posibilidad de realizar el proceso en territorio nacional. “La verdad es que estamos volviendo a la época colonial”, afirmó la diputada provincial.

Desde La Neuquinidad, en cambio, plantean que defender los recursos significa conseguir mejores condiciones para explotarlos y comercializarlos.

“Defender nuestros recursos no es dejarlos enterrados. Es producir más, vender mejor y conseguir que cada vez más de esa riqueza se transforme en trabajo, infraestructura, educación y oportunidades”, sintetizó Lepore.