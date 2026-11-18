Por trabajos de alcantarillados se anunció una suspensión del tránsito en horas de la mañana. Solicitan a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad y prever los tiempos de viaje.

Corte total de tránsito sobre la Ruta Provincial 11 para este jueves.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que este jueves 19 de noviembre se realizará un corte total de tránsito sobre la Ruta Provincial 11 , en el tramo que conecta las localidades de Moquehue con Ñorquinco .

Señalaron que la interrupción se llevará adelante entre las 10 y las 13, debido a los trabajos de colocación de una alcantarilla que requieren el cierre completo de la calzada.

Se solicitó desde el organismo provincial a quienes transiten por la zona que respeten las indicaciones del personal de seguridad como así también prevean los tiempos de viaje mientras se desarrollen las tareas.

Asimismo, aseguraron que una vez finalizados los trabajos en el lugar, se restablecerá la circulación entre ambas localidades neuquinas.

Recuerdan que para conocer el estado actualizado de las rutas neuquinas, deben ingresar a la página web oficial https://www.dpvneuquen.gov.ar/ o bien contactarse con el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138.

Ruta Provincial 11.

El Gobierno asfaltará una ruta más de la provincia

Hace menos de 20 días, el Gobierno de Neuquén anunció una nueva obra de pavimentación que permitirá mejorar la conectividad de una localidad del interior provincial. Se trata de 20 kilómetros de asfalto sobre la Ruta Provincial 24, en el acceso a Las Coloradas desde la Ruta Nacional 40, una intervención largamente esperada por los vecinos que comenzará a tomar forma durante el próximo verano.

El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa, quien participó junto al intendente Lucrecio Varela de los festejos por el centenario de Las Coloradas.

Durante la celebración, las autoridades confirmaron importantes inversiones en infraestructura vial, urbana y habitacional, además de destacar el avance de obras que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Uno de los anuncios más importantes estuvo relacionado con la licitación de los 20 kilómetros de pavimento, prevista para el verano, con el objetivo de que durante 2027 la localidad pueda contar con un acceso completamente asfaltado desde la Ruta Nacional 40.