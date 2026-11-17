Jensen Huang , fundador y exdirector ejecutivo de Nvidia , habló hoy por primera vez desde su renuncia y manifestó públicamente su intención de regresar al frente de la compañía.

Su declaración tuvo lugar apenas cinco días después de abandonar el cargo en medio de un escándalo que involucra relaciones extramatrimoniales y sospechas de vínculos con una presunta colaboradora de la inteligencia china.

El empresario difundió un comunicado en el que reconoció haber cometido errores personales , expresó su arrepentimiento y aseguró que estaría dispuesto a retomar la conducción del gigante tecnológico si el directorio considera que es lo mejor para la empresa.

“Desde mi salida, he visto una gran cantidad de pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo”, expresó.

El empresario también dejó abierta la posibilidad de recuperar el control de la compañía que cofundó en 1993 y dirigió durante más de tres décadas. “Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor responder a esos pedidos y regresar como CEO”, afirmó.

Huang también se comprometió a colaborar con la investigación independiente que Nvidia inició para esclarecer los hechos. La compañía busca determinar si las relaciones del empresario pudieron comprometer información confidencial o representar riesgos para la seguridad nacional.

El directorio de Nvidia no considera el regreso de Jensen Huang

A pesar de las declaraciones del empresario y del respaldo que recibió durante los últimos días, Nvidia no evaluó todavía reincorporarlo como director ejecutivo, según informaron a Reuters fuentes cercanas al directorio de la empresa. Esa información fue difundida el lunes, antes de que Huang manifestara públicamente su disposición a regresar. Sin embargo, la compañía todavía no anunció una decisión definitiva sobre una eventual reincorporación.

Por otra parte, la campaña para que recupere su cargo ya reunió más de 180.000 firmas y recibió el apoyo de importantes figuras de Silicon Valley, entre ellas Elon Musk y Tim Sweeney, CEO de Epic Games. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que no tendría inconvenientes con su regreso.

Mientras tanto, Colette Kress, directora financiera de Nvidia, continúa al frente de la compañía de manera interina. El directorio inició un proceso de selección para encontrar un reemplazante permanente, en el que se considerarán candidatos tanto internos como externos.

Nvidia refuerza sus controles de seguridad en medio del escándalo

Este martes, Nvidia anunció la creación de un comité permanente encargado de supervisar sus políticas de seguridad nacional y el cumplimiento de las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología.

El organismo estará presidido por Suzanne Nora Johnson, integrante del directorio, y contará con especialistas externos en seguridad nacional, legislación y comercio internacional. Su función será supervisar los mecanismos de control de la compañía, especialmente en lo relacionado con la comercialización de procesadores avanzados.

La decisión se produjo mientras las autoridades estadounidenses investigan los posibles vínculos de Alice Huang, una exdirectiva de la empresa de computación en la nube Megaspeed, con los servicios de inteligencia chinos.

El caso también llegó al Congreso estadounidense. Huang aceptó comparecer el próximo 1 de diciembre ante tres comisiones de la Cámara de Representantes, que buscan obtener información sobre sus relaciones personales, sus contactos con autoridades de Washington y los negocios de Nvidia con China.

La crisis tuvo además consecuencias económicas importantes. Según Reuters, desde que comenzó el escándalo, Nvidia perdió más de 700.000 millones de dólares en valor de mercado, una caída que también afectó a otras empresas vinculadas con el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial.