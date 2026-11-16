¿Cuántos años vas a vivir? Un estudio reveló lo que dice tu cuerpo sobre tu longevidad y la expectativa de vida

Un estudio reciente publicado en JAMA Network Open revela qué pruebas físicas específicas son determinantes para predecir la longevidad en adultos mayores.

¿Cuántos años vas a vivir? Un estudio reveló lo que dice tu cuerpo sobre tu longevidad

Un reciente estudio publicado en la revista médica JAMA Network Open ha identificado qué pruebas físicas pueden predecir la expectativa de vida de las personas. La investigación, que analizó a más de 13.000 adultos mayores, sugiere que ciertos indicadores de aptitud física están fuertemente correlacionados con una mayor longevidad .

Los investigadores evaluaron a los participantes según su resistencia cardiorrespiratoria, fuerza muscular, equilibrio, agilidad y flexibilidad. Los resultados indicaron que aquellos con mejores puntajes generales en estas capacidades tenían un riesgo significativamente menor de mortalidad en comparación con quienes obtuvieron las puntuaciones más bajas.

Si bien los resultados no establecen una relación de causa y efecto directa, el estudio señala que el equilibrio y la agilidad , seguidos por la fuerza en las piernas y la capacidad cardiorrespiratoria , mostraron ser los predictores más sólidos de una vida larga.

La fisioterapeuta Kristina Dunlea, del Hospital Brigham de Mujeres, destaca la creciente importancia de ejercicios que mejoran el equilibrio, especialmente para personas mayores.

Descubren claves sobre equilibrio y agilidad

La investigación se centró en adultos mayores de 65 años, quienes se sometieron a pruebas estandarizadas. La aptitud cardiorrespiratoria se midió por la cantidad de pasos que podían dar en dos minutos de marcha en el lugar. La fuerza muscular se evaluó mediante la cantidad de veces que podían levantar un peso ligero o levantarse de una silla en 30 segundos.

El equilibrio y la agilidad se midieron con la capacidad de mantenerse sobre una pierna durante 30 segundos. La flexibilidad se chequeó con pruebas de alcance sentado.

Los individuos con mejores puntuaciones combinadas presentaron un 61% menos de riesgo de morir que aquellos con los puntajes más bajos.

Consejos prácticos para mejorar la fuerza

Los expertos recomiendan incorporar ejercicios de equilibrio en la rutina diaria, como pararse sobre una pierna mientras se realizan actividades cotidianas. Para quienes tienen problemas de equilibrio, se sugiere trabajar con un fisioterapeuta antes de intentar ejercicios de forma autónoma.

Actividades como el tai chi, yoga, danza y caminar también pueden mejorar significativamente estas capacidades, contribuyendo a una mayor calidad de vida y potencialmente a una mayor longevidad.