¿Cumplió las expectativas? Así fue el primer programa de Tomás Rebord en la televisión

Tomás Rebord estrenó su programa de TV "DominBord" junto a Juan Ruffo y Manu Jove. El inicio de ciclo generó repercusiones ante las expectativas del canal.

Tomás Rebord comenzó una nueva etapa en su carrera profesional con un programa de tv que busca combinar el mundo del streaming con la pantalla tradicional. El conductor debutó el domingo por la noche al frente de DominBord , acompañado por Juan Ruffo y Manu Jove , en una propuesta que también se emite de manera simultánea por plataformas digitales.

El estreno tuvo un invitado de peso: Claudio "Chiqui" Tapia . El presidente de la AFA protagonizó una entrevista en la que abordó distintos temas de su gestión y respondió por primera vez en televisión a las críticas que recibe . Sin embargo, pese a la expectativa generada por su presencia, el ciclo no consiguió los números de audiencia que esperaba el canal.

"Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de DominBord, compatriotas, bienvenidos al prime time ", expresó Rebord durante la apertura del envío, con entusiasmo por el comienzo de esta nueva experiencia. El programa recibió un piso de 1 punto de rating que había dejado GPS, el ciclo conducido por Rolando Graña.

No obstante, con el correr de los minutos, la audiencia comenzó a descender y las mediciones encendieron las alarmas. El periodista Ignacio Rodríguez, conocido por compartir información sobre el minuto a minuto de la televisión, publicó los números del estreno a través de sus redes sociales.

El rating de DominBord encendió alarmas en América

Uno de los datos que más llamó la atención llegó cuando faltaba apenas un minuto para que se cumpliera la primera media hora del programa. Según informó Rodríguez, el ciclo de Rebord había alcanzado solamente 0,7 puntos de rating. La situación no mejoró con el avance de la noche. Cerca de las 23, la medición volvió a caer y llegó a los 0,6 puntos de audiencia.

La presencia de Claudio "Chiqui" Tapia representaba uno de los principales atractivos del debut, especialmente porque el dirigente habló sobre los cuestionamientos, los insultos y las controversias vinculadas con su gestión al frente de la AFA. Sin embargo, la entrevista no consiguió modificar la tendencia de las mediciones.

La contundente reflexión sobre el streaming y los programas de TV

Los números del estreno también generaron comentarios entre los usuarios de las redes sociales, donde se abrió el debate sobre el desafío que representa trasladar un formato digital a la televisión abierta. Uno de los comentarios que recibió la publicación de Rodríguez fue especialmente crítico: "Otro que salta del streaming al aire y se pega un golpe".

Ante esa observación, el periodista respondió con una reflexión sobre las diferencias entre ambas plataformas: "El streaming y la tele no van de la mano. No lo quieren entender". De esta manera, el debut de DominBord dejó un escenario desafiante para Tomás Rebord y su equipo, que deberán buscar alternativas para mejorar el rendimiento del ciclo en las próximas emisiones.