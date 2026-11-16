Grave accidente: volcó la combi de un conocido cantante y hay cuatro heridos

Ocurrió en Tucumán en la madrugada del lunes y cuatro ocupantes fueron hospitalizados. Piden cadena de oración.

Grave accidente: volcó la combi de un conocido cantante de cumbia y hay cuatro heridos

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este lunes por la madrugada en la localidad Tucumana de La Madrid cuando la combi en la que se trasladaba el cantante santiagueño Marcelo Véliz volcó tras brindar una presentación en Buena Vista, localdiad del departamento Simoca.

En el vehículo viajaban nueve ocupantes de los cuales cuatro debieron ser hospitalizados. La banda regresaba a Santiago del Estero y según las primeras informaciones, el vuelco se habría producido cerca de la medianoche y, por el momento, se desconocen los motivos por los que sucedió el siniestro.

Como consecuencia del accidente, Marcelo Véliz, el conductor de la combi y otros dos integrantes del grupo sufrieron golpes visibles y fueron trasladados en ambulancia al hospital de La Madrid para recibir atención médica. Los otros cinco ocupantes habrían resultado ilesos y se encontrarían en buen estado general.

Así quedó la camioneta en la que viajaba Marcelo Veliz Foto: gentileza El Liberal

El comunicado de la familia de Marcelo Véliz

Fernanda, Romina y Maitena, hijas del cantante, expresaron su preocupación en las redes sociales y pidieron una cadena de oración para su padre.

“Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo”, escribieron. También contaron que todos los involucrados estaban siendo atendidos por profesionales de la salud en Tucumán y que aguardaban novedades sobre su evolución.

En ese sentido, señalaron que su padre y uno de sus hermanos habían sido los más afectados por el vuelco y que estaban recibiendo atención prioritaria. “Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas en este momento. Tenemos fe y esperanza en que todo estará bien”, expresaron.

Al mismo tiempo, agradecieron los mensajes de apoyo y pidieron una oración para los afectados que están atravesando una situación difícil. “A todos los seguidores y amigos, les pedimos una oración. Gracias”, escribieron.