¿Quién era el ciclista que murió atropellado en Ruta 7?: dudas sobre el funcionamiento de los semáforos

El joven fue atropellado por un auto que circulaba en dirección a Centenario. Una cámara de seguridad podría ser clave para avanzar en la investigación.

Un joven ciclista de 23 años murió en Ruta 7 este sábado, luego de ser embestido por un auto Fiat Cronos que circulaba en dirección Vista Alegre hacia Centenario . Aunque la víctima fue trasladada al hospital Castro Rendón en grave estado, perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

El trágico episodio ocurrió en la intersección de Ruta 7 y calle 8, a la altura de los semáforos, alrededor de las 20 horas. Es una zona de alto tránsito donde los trabajadores y vecinos de las chacras suelen cruzar la calzada precisamente en ese sector semaforizado hace poco más de un año. La víctima fatal fue identificada como Héctor Alvarado , reveló el portal Centenario Digital.

El Fiat Cronos era conducido por una mujer oriunda de Centenario, que iba acompañada de otra mujer. En tanto, l a bicicleta Firebird de Alvarado cruzaba la calzada , cuando el rodado mayor intentó evitar el impacto de lleno, pero no lo logró. Tras el impacto, perdió el control y el auto terminó atravesado sobre la banquina tras chocar con su lateral contra una luminaria.

Por el momento se trata de determinar si los semáforos funcionaban, ya que vecinos de la zona revelaron que hace días no funcionaban, aunque una testigo reveló que sí. También denunciaron poca iluminación en la zona.

El ciclista murió tras el accidente

Como consecuencia del impacto, Alvarado salió despedido varios metros y cayó a un costado de la ruta. Presentaba lesiones de gravedad en la cabeza y en una de sus piernas. Pese a haber sido asistido y trasladado al hospital Castro Rendón, falleció horas más tarde, según informaron las autoridades.

Las mujeres del auto sufrieron distintos golpes y fueron derivadas al Hospital de Centenario. El testimonio de quien conducía será clave para reconstruir la secuencia del accidente.

Asimismo, el medio local reveló que se investiga si una cámara de seguridad de la zona enfocaba hacia el sector donde ocurrió el siniestro. Personal del EPEN debió intervenir en un gabinete de Vialidad para lograr poner en funcionamiento los semáforos y las luces.

Una Hilux atropelló a un ciclista en Avenida Mosconi e Ignacio Rivas: fue atendido por el SIEN

El pasado miércoles por la mañana se registró un fuerte accidente de tránsito donde resultó herido un hombre que se trasladaba en una bicicleta Venzo por la Avenida Mosconi e Ignacio Rivas. De acuerdo a lo relevado el ciclista fue atropellado por una camioneta Hilux y cayó al suelo.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana y ocasionó la detención momentánea de la circulación sobre la calzada en dirección Neuquén Plottier. Convocada frente a la emergencia una ambulancia del SIEN acudió y el personal de salud brindó atención a la víctima de unos treinta años de edad.

Por su parte, el conductor de la camioneta gris estacionó en la Mosconi y aguardó en el lugar. Mientras el capot presentaba abolladuras, la bicicleta presentaba daños en su estructura. Sin embargo, la peor parte la sacó el ciclista que fue trasladado al hospital.