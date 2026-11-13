La Usina del Arte de Neuquén capital entra en el tramo final de obra: cuándo estará inaugurada

El proyecto recupera el edificio de la primera usina eléctrica de la ciudad y lo convertirá en un Centro de Artes Escénicas.

Una vieja usina eléctrica de Neuquén capital está cada vez más cerca de convertirse en un teatro para promover la formación, promoción y difusión de arte. Los trabajos de la Usina del Arte, que registran un 70% de avance, cuentan con una inversión de 2.633 millones de pesos y permitirán abrir las puertas del complejo en diciembre.

La intervención que el Gobierno provincial ejecuta en el edificio de la Usina del Arte, en Neuquén capital, permitirá recuperar un edificio emblemático del patrimonio histórico neuquino y dotarlo de nuevos espacios culturales.

Las ministras de Infraestructura, Tanya Bertoldi , y de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz , y supervisaron el desarrollo y avance de la obra junto a inspectores y representantes de la empresa contratista.

Bertoldi destacó los avances y adelantó que la obra estará finalizada en diciembre. Destacó que la recuperación de este edificio histórico permitirá sumar a Neuquén capital un espacio cultural integral, preparado para albergar distintas expresiones artísticas y generar nuevas oportunidades de encuentro, formación y producción cultural.

Cómo es el edificio

El proyecto comprende la restauración, puesta en valor y refuncionalización del edificio de la primera usina eléctrica de la ciudad, además de la construcción de una ampliación para el funcionamiento del Centro de Artes Escénicas “La Usina”. En total, la intervención abarca una superficie de 1.309 metros cuadrados.

El edificio histórico fue acondicionado para funcionar como sala auditorio, con gradas rebatibles, camarines y sanitarios independientes. La ampliación incorpora espacios distribuidos en dos plantas, entre ellos un hall de acceso, salas de ensayo y talleres, oficinas administrativas, bufet con cocina, depósitos y salas de máquinas.

La propuesta arquitectónica también contempla patios interiores para favorecer la iluminación y ventilación natural, un espacio exterior destinado a actividades recreativas y polifuncionales y una terraza de expansión en planta alta.

Entre los trabajos se incluyen estructuras de hormigón armado y metálicas, cubiertas, carpinterías, revestimientos y acondicionamiento acústico para el auditorio. También se instalará un ascensor hidráulico para garantizar la accesibilidad entre las plantas.

Una apuesta por la cultura

La recuperación de la Usina del Arte se inscribe en la decisión del gobernador Rolando Figueroa de fortalecer la infraestructura pública y poner en valor espacios que forman parte de la identidad neuquina. Una inversión que recupera el patrimonio histórico y lo proyecta hacia el futuro, ampliando las oportunidades para que artistas, trabajadores de la cultura y toda la comunidad cuenten con un espacio propio para crear, formarse y encontrarse.

También participaron de la recorrida las secretarias de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso, y de Cultura, María José Rodríguez.