Nuevo teatro en Neuquén capital: Provincia retoma una obra para convertir una vieja usina eléctrica

El proyecto, que lleva años postergado, podría ser un nuevo punto de encuentro para los neuquinos. Este lunes, el gobernador recorrió la obra y mostró los últimos avances.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió este lunes la obra que busca convertir una vieja usina eléctrica en un nuevo teatro para fomentar el encuentro y la cultura en Neuquén capital. Después de años de insistencia para concretar el proyecto, se mostró sorprendido por los avances y las características del lugar.

"Durante tantos años pensábamos en poder hacerlo. Yo recuerdo que era subsecretario de Juventud y trabajaba en poder recuperar esa usina" , dijo Figueroa tras una serie de recorridas en la ciudad, que incluyó un centro de salud en Valentina Sur y las obras de pavimento, gas, agua y cloacas en el sector La Familia, de barrio Belgrano.

"Después fue ocupada, después se avanzó y la verdad que me sorprendió el nivel de la obra, las características. Va a ser un punto de encuentro de todos los neuquinos", aseguró sobre el nuevo espacio, ubicado en San Martín al 600 de Neuquén capital.

"Mariano (Gaido, intendente de Neuquén capital) está feliz porque incorpora la ciudad otro punto cultural para poder encontrarnos", señaló. El proyecto busca convertirse en un punto de reuniones y también de producción y exposición artística para los neuquinos y para todos los turistas que llegan atraídos por la oferta cultural y de eventos que tiene la ciudad.

El edificio es la primera Usina Eléctrica de la ciudad de Neuquén, que data de la década de 1920 y en agosto de 2018 fue declarado como Patrimonio Histórico, por lo que el proyecto respeta y pone en valor su arquitectura original. A partir de su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, desde distintas gestiones se trabajó para reconvertirlo en un espacio cultural que fomente las expresiones artísticas, el aprendizaje y el encuentro de los vecinos.

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El edificio cuenta con una superficie de 214 metros cuadrados con una altura libre interior de 6,20 metros. Éste será restaurado y acondicionado como sala de artes escénicas.

Según el proyecto, La Usina incluye dos niveles. La planta baja con un hall de ingreso, oficina de recepción, sala principal, camarines, dos aulas para ensayos y talleres, buffet, depósitos, sanitarios y sala de máquinas, con una circulación principal, y una sucesión de pequeños patios que permiten el ingreso del aire y luz.

En tanto que en planta alta se proyectaron dos aulas para ensayos y talleres, oficinas, depósitos y sanitarios. También cuenta con un patio principal para la realización de eventos al aire libre.

la usina del arte teatro

Para Figueroa, el avance en este tipo de espacios tiene que ver con el derrame de la producción de petróleo y gas. "La monetización de Vaca Muerta se vuelca en obras que verdaderamente llegan a la gente", dijo y agregó: "Cuando decimos en cómo me impacta a mí en mi metro cuadrado Vaca Muerta, acá está impactando, está impactando para que tengamos mejor cultura, mejor salud, mejor educación, más conectividad, más obras en todos los sectores de la provincia".

El gobernador consideró que obras de estas características también hacen su aporte a la transformación de la matriz económica a partir del desarrollo del turismo, lo que se une a otras actividades como la industria del conocimiento y la investigación en salud, entre otros puntos.

Embed EL ARTE SE ABRE CAMINO EN ESTA NUEVA ETAPA



El histórico edificio de la Usina Eléctrica de la ciudad de Neuquén se convertirá en el Centro de Artes Escénicas la Usina, tal como nos comprometimos en esta etapa de cambio y desarrollo por la que transita la Provincia.

Hoy visitamos… pic.twitter.com/DnvG7NXJzt — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) June 22, 2026

En sus redes sociales, el gobernador compartió algunas postales de su recorrida por el viejo inmueble de calle San Martín, ahora en plena refacción. "El histórico edificio de la Usina Eléctrica de la ciudad de Neuquén se convertirá en el Centro de Artes Escénicas la Usina, tal como nos comprometimos en esta etapa de cambio y desarrollo por la que transita la Provincia", dijo y agregó: "Hoy visitamos la obra para evaluar cómo avanza la puesta en valor, con sus trabajos de restauración que implican el cuidado de la arquitectura original".

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En noviembre de 2022, el entonces gobernador Omar Gutiérrez inauguró la primera etapa de la obra. Según se anunció en esa fecha, los trabajos consistieron en la puesta en valor de 1.500 metros cuadrados del edificio, cuya arquitectura original fue respetada y vinculada a las ampliaciones y nuevas construcciones. Se restauraron 250 metros cuadrados y se construyeron otros 1.250 metros de obra nueva, con aportes del gobierno provincial.

Sin embargo, el edificio no fue habilitado después para el público porque continuó bajo remodelación. Esta nueva recorrida de Figueroa despierta nuevas ilusiones sobre una posible puesta en marcha del centro cultural.