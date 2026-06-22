Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia: "El león y el tigre rugen"

El presidente argentino felicitó al mandatario electo y aseguró que los votantes eligieron "el camino de la libertad económica".

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, se presenta como una figura al margen de la política tradicional.

Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta de las elecciones en Colombia y se convirtió en el presidente electo para el período 2026-2030. El líder ultraderechista se impuso este domingo al senador Iván Cepeda por una diferencia mínima.

Quien celebró el avance del bloque ideológico de derecha fue el presidente Javier Milei , quien a través de X le dejó un mensaje al próximo mandatario colombiano. " El león y el tigre rugen en Latinoamérica . Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia", manifestó.

"Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", agregó el mandatario argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2068829381816930532?s=20&partner=&hide_thread=false EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, se presenta como una figura al margen de la política tradicional. Con un discurso que cuestiona fuertemente a la dirigencia histórica y un claro alineamiento con sectores conservadores, el candidato ha recibido el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consolidándose como el referente de la derecha en esta contienda.

El saludo de La Libertad Avanza al nuevo presidente de Colombia

Otros referentes de La Libertad Avanza se sumaron a los mensajes de apoyo a Abelardo de la Espriella, como el ministro de Economía, Luis Caputo: "Que gran noticia para Colombia y nuestro continente! Felicitaciones". En esa línea, el asesor presidencial Santiago Caputo también dejó un breve mensaje citando el tweet de Milei: "La libertad avanza".

Por otro lado, la presidenta de la bancada de LLA en el Senado, Patricia Bullrich también le brindó sus palabras a través de X. “¡Felicitaciones, Presidente electo @ABDELAESPRIELLA! Argentina y Colombia tienen mucho para trabajar juntos: más seguridad, más cooperación y una lucha firme contra el narcotráfico. América Latina está eligiendo y avanzando hacia las ideas de la libertad, la ley y el orden. ¡Vamos!“.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2068835240542626157?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Felicitaciones, Presidente electo @ABDELAESPRIELLA!



Argentina y Colombia tienen mucho para trabajar juntos: más seguridad, más cooperación y una lucha firme contra el narcotráfico.



América Latina está eligiendo y avanzando hacia las ideas de la libertad, la ley y el orden.… https://t.co/BnTFaakKtz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 21, 2026

Desde la Oficina del Presidente emitieron un comunicado en el que felicitaron a De la Espriella por "su histórico triunfo" y destacaron "al pueblo colombiano por la vocación cívica demostrada en la jornada electoral de este domingo, dando un contundente rechazo a las ideas de extrema izquierda que tanto daño le han hecho a la región".

Petro llamó a esperar el recuento definitivo

Contabilizados el 99,74% de los votos, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el 49,65% de los votos frente al 48,70% de Cepeda, del Pacto Histórico y heredero del saliente Gustavo Petro. La ventaja es de alrededor de 246.000 votos.

De igual manera el presidente colombiano Gustavo Petro denunció "muchas irregularidades" en los comicios y llamó a esperar el recuento definitivo. "Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades", expresó en X.

Abelardo De la Espriella Colombia

Las propuestas del candidato de derecha para Colombia

El colombiano De la Espriella logró construir su candidatura sobre un discurso de mano dura contra la inseguridad, el narcotráfico y las organizaciones criminales.

En campaña, el líder de derecha prometió fortalecer fuerzas de seguridad, impulsar la construcción de megacárceles, ampliar la explotación petrolera y aplicar incentivos fiscales para atraer inversiones.

Al mismo tiempo, el nuevo mandatario -quien tomará posesión presidencial el próximo 7 de agosto- tomó como referencia a líderes conservadores de la región, entre ellos Milei y Nayib Bukele.

En política exterior anunció que mantendría una posición crítica frente al Gobierno venezolano mientras no existan, según sus planteamientos, condiciones democráticas plenas en ese país.