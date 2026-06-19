El presidente Javier Milei prepara una muestra de respaldo tras nueva evidencia contra Manuel Adorni

El acto del Día de la Bandera contará con la presencia de todo el Gabinete y mesa política del oficialismo.

Este jueves se impuso un clima de profunda desilusión en la Casa Rosada por la aparición de nueva evidencia en contra de Manuel Adorni . Pero el Presidente, al mismo tiempo, disponía la orden y Karina Milei los arreglos para que todos los miembros del Gabinete participen en el acto por el Día de la Bandera en el Monumento de Rosario, el próximo sábado.

“Pidieron que se pongan en primera fila y con bonete”, dijo un asesor de la Casa Rosada, parafraseando irónicamente a Cristina Kirchner. En medio de las grietas internas por la decisión de sostener a Manuel Adorni a pesar de las fuertes sospechas de corrupción, Javier Milei buscará este sábado representar una foto de unidad de todo el oficialismo, incluida a la propia Patricia Bullrich.

La imagen de todos los ministros en el Monumento a la Bandera girará en torno al primer mandatario pero también, por extensión, a Manuel Adorni.

El Presidente decidió hacer caso omiso a las advertencias de su entorno por el daño que le genera Adorni al oficialismo, que ve su agenda frenada en el Congreso y cómo la imagen presidencial se erosiona por el caso. En cambio, está enfocado en transmitir una imagen de unidad y fortaleza en público.

Manuel adorni Javier Milei abrazo

De hecho, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el presidente invitó a desayunar a solas al jefe de Gabinete a la quinta de Olivos este viernes. La reunión ya había sido programada con antelación y busca ser uno de los tantos encuentros de rutina que ambos mantienen en la Residencia Presidencial para conversar asuntos vinculados a la gestión.

La organización del acto del sábado

La del sábado será otra muestra del ímpetu por fingir que nada negativo afecta al oficialismo, a pesar de que el caso de Adorni está ampliamente extendido en la agenda pública. “Y van a seguir apareciendo cosas”, suspiró un funcionario por la tarde del jueves, en diálogo con el medio nacional. Horas antes, el mismo funcionario había celebrado la noticia de la dilación del tratamiento en el Congreso de la interpelación y, posiblemente, la moción de censura para destituir a Adorni.

Duró muy poco en la Casa Rosada y los ministerios el alivio que generado por la postergación de la sesión especial donde la oposición quiere poner en relevancia los dardos contra Adorni y, eventualmente, destituirlo.

Ese “logro” dilatorio fue alcanzado por las negociaciones a contrarreloj, desde el lunes, de las espadas políticas de Milei -Martín y Lule Menem, el adornista Ignacio Devitt y la propia Patricia Bullrich- con los socios del PRO y la UCR. Pero no alcanzó para despejar el malestar que generó una nueva tanda de revelaciones negativas, entre ellas, la sospecha de que usó a una empleada de la Vocería Presidencial para hacer compras por $8.000.000.

Cumpleaños Bullrich La última foto de la mesa política fue para celebrar el cumpleaños de Patricia Bullrich

La representación de Milei en Santa Fe, cuna de la Bandera Nacional, se hará a sabiendas de que la relación entre el Gabinete y el ministro coordinador está fracturada, que no hay ministros que lo defiendan y que hoy sólo el primer mandatario lo respalda (en los pasillos de Balcarce 50 aseguran que incluso la secretaria general empezó a dudar sobre la conveniencia de sostenerlo).

Más allá de los cuestionamientos, que sólo asoman entre susurros entre pares, están confirmados para el evento político sabatino todos los ministros. Y no se descarta que los miembros de la cúpula viajen junto al Presidente en el mismo transporte, posiblemente por via terrestre.

El dato más relevante, además de la participación del propio Adorni, será la presencia de Patricia Bullrich, jefa del bloque de Senadores, que marcó distancia en tres ocasiones de la decisión de Milei de sostener al jefe de Gabinete, a pesar de la sombra que lo cubre desde hace más de cuatro meses. Pero la senadora todavía no decidió si irá por el mismo medio de transporte o aparte. “Eso se decide más cerca de la fecha”, dijeron el jueves a Infobae en el Gobierno.

También estarán firmes en el acto varios diputados y senadores del oficialismo -aunque varios pegarán el faltazo-, y algunos ex PRO. Los aliados y los otros gobernadores, incluso los de buena relación con el oficialismo, esperarán hasta que la fecha esté cerca para confirmar su participación (excepto, claro por el anfitrión, el radical Maximiliano Pullaro). Ellos, al menos, sienten que tienen margen para tomar distancia del persistente escándalo del oficialismo, un lujo que los ministros de Milei no pueden darse.