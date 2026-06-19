Caso Adorni: el contratista ratificó que recibió US$ 245.000 para construir la casa de Indio Cuá

Matías Tabar habló tras declarar ante la Justicia y aseguró que todo está documentado con facturas. La causa la lleva el fiscal Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito.

El contratista Matías Tabar habló por primera vez después de presentarse ante la Justicia y ratificó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni le pagó 245.000 dólares para la remodelación de la casa que el funcionario tenía en un country en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz . La declaración agrega un nuevo capítulo al caso Adorni , la causa que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito .

En diálogo con A24 tras abandonar los tribunales, Tabar describió el alcance de la obra y aclaró los términos de su participación: "No se agregaron metros cuadrados. Se respetó el plano original, de lo cual estaba declarado tanto en el barrio como en la municipalidad". El constructor precisó que su rol fue el de un administrador de obra: "Es una especie de administración de la obra, de las cosas que se hicieron. Se llevó un recuento y se llegó a ese número, que fue el que se entregó a la Justicia".

Tabar se presentó ante el juzgado con facturas y remitos correspondientes a compras de materiales y servicios contratados para la remodelación. Según fuentes ligadas a la causa consultadas por Infobae, esa documentación fue incorporada al expediente. El constructor reconoció que no es particularmente ordenado en lo administrativo, pero subrayó que en este caso llevó un registro minucioso: "Gracias a Dios que fue así", afirmó.

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Sobre su situación impositiva ante la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), Tabar descartó irregularidades de fondo: "Es normal que entres a tu portal y veas deudas, intimaciones, notificaciones y cosas que tenés que resolver. Tendré que cumplir con mi deber como contribuyente". Aclaró que trabaja como autónomo desde hace más de 25 años y que estas situaciones son habituales en ese régimen.

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El propio Adorni ya había salido a responder sobre la propiedad en declaraciones públicas previas. El jefe de Gabinete sostuvo que la vivienda siempre estuvo declarada y explicó por qué no figuraba en su propia declaración jurada: "Yo no la incluí porque esa casa estaba escriturada 100% a nombre de mi mujer, siempre estuvo declarada, estaba en su declaración. Son formalismos", afirmó el funcionario.

Sin embargo, la Justicia investiga si el origen de los fondos utilizados para financiar la construcción puede justificarse con los ingresos declarados por Adorni antes de asumir como funcionario del gobierno de Javier Milei. La cifra de US$ 245.000 que ahora confirmó el propio contratista agrega concreción a una causa que hasta ahora giraba en torno a estimaciones y versiones sin respaldo documental directo.

Adorni Noticias Argentinas

La declaración de Tabar también rozó otro flanco del escándalo: las compras que habría realizado una secretaria de la Vocería presidencial durante la ejecución de la obra.

El contratista se refirió al tema sin dar mayores detalles, pero su mención fue suficiente para que el dato quedara incorporado al expediente judicial como una línea de investigación adicional que la fiscalía deberá explorar.

Embed - EXCLUSIVO: HABLA EL CONTRATISTA DE ADORNI: "DECLARÉ QUE ME PAGÓ TODO EN EFECTIVO"

El fiscal Pollicita tiene en sus manos una causa que se complejizó en las últimas semanas: documentación aportada por el contratista, chats vinculados a la obra, facturas de materiales y ahora la ratificación pública de la cifra exacta pagada.

Adorni continúa en su cargo y el Gobierno no le retiró el respaldo político, pero la causa sigue abierta y con nuevas incorporaciones de prueba que mantienen el expediente en movimiento.