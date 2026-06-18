Pidieron la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

Esta decisión se da en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Francisco Adorni.

Este jueves por la mañana, el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Esta decisión se da en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Francisco Adorni. Sospechan que habría omitido información en sus declaraciones juradas.

El fiscal mencionó que Adorni es “un profesional con capacitación universitaria en el control del sector público, con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, dedicado a tareas de registración y declaraciones juradas".

Y señaló que el lesgilador “de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación". Destacó: " Por el contrario, los elementos mencionados nos muestran que nos hallamos frente a un experto en la materia".

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La investigación, que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y está a cargo del juez Sebastián Casanello, se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario tras su desembarco en la administración nacional con la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

La rectificación en la declaración jurada del hermano de Adorni

Durante la investigación, Francisco Adorni presentó diversas rectificaciones de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrpución (OA).

Entre los cambios más relevantes aparecen:

Una herencia de $21 millones que no figuraba en las presentaciones originales

que no figuraba en las presentaciones originales Un inmueble ubicado en City Bell

Nuevas cuentas bancarias en pesos y dólares

Tarjetas de crédito omitidas inicialmente

Dinero en efectivo declarado con posterioridad

Modificaciones en la valuación de distintos bienes

También se corrigieron datos vinculados con un crédito hipotecario del Banco Provincia. En una de las rectificaciones iniciales parecía surgir que el préstamo había sido cancelado.

El inmueble de City Bell se declaró inicialmente con un valor de $77.580.000, después ajustado a $130 millones y luego a $105 millones. Los bienes declarados originalmente sufrieron “ajustes” en cada rectificación, reduciéndose los valores en torno al 10-20 % respecto a la primera versión.

Francisco Adorni

Algo que llama poderosamente la atención es que el hermano del jefe de Gabinete informó en 2024 bienes por $43,7 millones y, al cierre de 2025 ese patrimonio declarado ascendía a unos $80,5 millones. Paralelamente, también se registró una importante reducción de sus deudas.

El expediente que lo involucra tramita de manera independiente de la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

Según la información judicial disponible, en ambos casos la Justicia analiza declaraciones juradas, movimientos patrimoniales y la evolución de bienes vinculados a integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete.