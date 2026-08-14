Un colectivo dio marcha atrás en una parada y mató a una mujer: el impactante video

La víctima esperaba para cruzar la calle cuando quedó debajo de la unidad.

Las autoridades confirmaron que el chofer tiene 38 años y quedó a disposición de la Justicia.

Una maniobra peligrosa realizada por un colectivo en una parada terminó con la muerte de una mujer de 45 años. Todo pasó a plena luz del día y quedó registrado en video.

La secuencia comenzó alrededor de las 17.30 del jueves. La mujer se detuvo unos segundos sobre la calle porque esperaba el momento adecuado para cruzar. A pocos metros había una unidad de la línea 26, estacionada junto al cordón.

En las imágenes puede verse que la víctima miraba hacia el sentido contrario cuando el vehículo comenzó a desplazarse en reversa. Las personas que estaban en la parada reaccionaron y varias se acercaron al colectivo y golpearon los vidrios p ara llamar la atención del conductor, pero no consiguieron frenar la maniobra.

Todo sucedió sobre la avenida Bartolomé Mitre, cerca del cruce con Bernardino Rivadavia, en la localidad de Moreno.

Cómo ocurrió el trágico accidente

De acuerdo a lo que se pudo comprobar, el colectivo avanzó marcha atrás y embistió a la mujer, que quedó debajo de la unidad. El chofer tardó unos instantes en comprender los gritos y las señales de quienes se encontraban cerca. Después movió el vehículo hacia adelante y abrió la puerta trasera para bajar.

La víctima, identificada como Norma Beatriz Rojas, sufrió lesiones que le provocaron la muerte en el lugar. Las cámaras de seguridad aportaron el principal registro de la secuencia.

Un llamado al 911 movilizó a policías y personal sanitario, y cuando llegó la ambulancia del SAME, los médicos revisaron a Rojas y confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La zona entonces quedó preservada para permitir el trabajo de los investigadores.

El video muestra prácticamente toda la secuencia. Rojas aparece a la espera de poder cruzar, y no advierte que la unidad comienza a retroceder desde la parada. Quienes estaban cerca sí detectan el peligro. Algunos levantan los brazos y otros golpean las ventanillas, pero la advertencia llega demasiado tarde. El vehículo continúa su recorrido y pasa por encima de la mujer.

Luego se observa el avance del colectivo y la reacción del conductor cuando baja para comprobar qué ocurrió.

Con ese material, la Fiscalía intentará determinar la mecánica completa del atropello y establecer si existió una falla humana, un problema técnico o una combinación de factores.

Qué pasó con el conductor del colectivo

Las autoridades confirmaron que el chofer tiene 38 años y quedó a disposición de la Justicia. Como primera medida, fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado dio negativo. También se ordenó una extracción de sangre para determinar si había consumido alguna sustancia antes de manejar.

El conductor fue imputado por homicidio culposo, aunque continuó en libertad tras las primeras actuaciones. Esta figura penal se aplica cuando una muerte queda vinculada con una conducta imprudente, negligente o contraria a los cuidados exigidos, sin que exista intención de provocar el resultado. La responsabilidad del colectivero dependerá de las pruebas reunidas durante la causa.

El colectivo estaba ubicado en la avenida Bartolomé Mitre, cerca del cruce con Bernardino Rivadavia. (Foto: Google Maps)

Por disposición judicial, el colectivo quedó secuestrado. Los peritos deberán examinar sus condiciones mecánicas, los espejos y los elementos disponibles para controlar la parte trasera del vehículo.