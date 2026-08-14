Polémica por los "bautismos comunitarios" frente al departamento de Cristina Kirchner

Se trata del lugar donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Es nombrada como la "madrina espiritual" y hay un fuerte rechazo de la Iglesia.

En redes sociales comenzó a circular una polémica convocatoria para " bautismos comunitarios" en San José 1111, dirección del departamento donde se encuentra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpliendo prisión domiciliaria. La propuesta generó un gran rechazo por parte de la Iglesia.

Los bautismos se realizarían el próximo sábado 5 de septiembre a las 16 horas. Según indicaron desde la Iglesia Católica, el sacramento "no es ocasión para expresar opciones políticas".

"Cristina Fernández de Kirchner, madrina espiritual" , sostiene el anuncio difundido en Instagram, que invita a quienes quieran bautizarse o bautizar a otra persona a comunicarse previamente con la organización para entregar los datos necesarios para confeccionar el certificado.

"Iluminemos nuestra Patria con Cristina Libre e Inocente", concluye la invitación, con un fuerte mensaje político. Aunque la cita se viralizó en redes sociales, desde espacios como La Cámpora o la propia Cristina ni dirigentes afines lo compartieron.

Para participar, los interesados debían comunicarse previamente con una persona identificada como "Gladys", cuyo número telefónico aparecía en la invitación. También se solicitaba que quienes asistieran llevaran una vela.

"No sabemos quién la pensó pero sabemos que no se realizará”, expresaron desde el entorno de la expresidenta. Y advirtieron que el evento no se realizará, reveló La Nación.

El bautismo "no es ocasión para expresar opiniones políticas"

Desde el la Arquidiócesis de Buenos Aires, encabezada por el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, aclararon que no se autorizó ningún bautismo fuera de templos en los próximos meses.

Mediante un comunicado, precisaron que "la celebración de cualquier sacramento fuera de los templos requiere el permiso de la autoridad eclesiástica arquidiocesana" y que, en el caso puntual de los bautismos, se necesita además "el consentimiento expreso del párroco del lugar" donde se llevará a cabo la ceremonia.

Al mismo tiempo, indicaron que "la administración del bautismo no es ocasión para expresar opiniones políticas de ningún orden, sino un momento de fe y de incorporación a la vida de la Iglesia".

Si el sacramento se lleva adelante pese a la advertencia del arzobispo, podrían haber sanciones a aquellos sacerdotes que participen. En cuanto al derecho canónico, el código dice en su canon 273 que los clérigos deben mostrar especial reverencia y obediencia tanto al Sumo Pontífice como a su obispo, en este caso García Cuerva, quien pidió que desistan de la práctica de estos bautismos dentro de su jurisdicción.

Al mismo tiempo, el canon 1371 marca que deben ser "castigados con una pena justa", a los que desobedezcan a la Sede Apostólica o a su ordinario cuando mandan o prohíben algo legítimamente.

La Justicia ordenó embargar el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

Este miércoles se conoció que la Justicia ordenó embargar el departamento en el que Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario.

La medida forma parte de una segunda etapa del proceso patrimonial y alcanza propiedades, vehículos y participaciones societarias. De estos, se define cuáles deberán ser ejecutados para afrontar el monto fijado en la sentencia: $685.000 millones.

Cristina Kirchner presentó ante la ONU un reclamo contra la condena y la inhabilitación perpetua por la causa Vialidad.

El tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la condena del caso Vialidad, ordenó nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre propiedades, vehículos y activos societarios de la expresidenta y otros condenados.

Entre los inmuebles alcanzados por la resolución aparece el departamento de la calle San José 1111, donde Fernández cumple actualmente el arresto domiciliario por la condena de 6 años por corrupción.