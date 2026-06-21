Buscan ponerle un tope a los honorarios para que una deuda no termine costando una fortuna

El proyecto apunta a limitar los cobros de abogados en juicios iniciados por deudas y multas. Vecinos pagaron hasta ocho veces más que el monto original.

Proyecto de Ley, para poner tope a los honorarios de los abogados.

Un proyecto presentado en la Legislatura de Neuquén propone poner un límite a los honorarios de los abogados que intervienen en juicios ejecutivos iniciados por deudas o multas provinciales y municipales. La iniciativa surgió ante casos en los que los gastos profesionales superaron ampliamente el monto reclamado.

La propuesta, identificada como Proyecto de Ley 18.315 , fue impulsada por la diputada Lorena Parrilli , de Unión por la Patria. Su objetivo es evitar que una obligación de bajo monto termine transformándose en una carga económica difícil de afrontar para las familias.

El contenido de la iniciativa fue presentado el miércoles 17 de junio durante una reunión con vecinos de la ciudad de Neuquén. En el encuentro también se escucharon testimonios de personas que debieron pagar cifras muy superiores a las deudas que originaron los procesos judiciales.

El proyecto plantea establecer topes a los honorarios profesionales en los juicios ejecutivos promovidos por el Estado provincial o los municipios para reclamar el pago de multas y otras obligaciones.

Legislatura de Neuquén Edificio.jpg

Actualmente, cuando se inicia este tipo de proceso, intervienen abogados designados por el Estado y profesionales de la Fiscalía. Sus honorarios se encuentran regulados por la Ley provincial 1594.

Desde el espacio que impulsa la modificación sostuvieron que la aplicación de esa normativa puede generar montos desproporcionados, especialmente cuando la deuda reclamada es pequeña.

La iniciativa busca que exista una relación razonable entre el valor original de la obligación y los honorarios que finalmente debe afrontar el vecino.

Parrilli explicó que el Estado debe contar con herramientas para recuperar lo adeudado, pero consideró que el procedimiento no puede terminar generando costos varias veces superiores a la deuda.

Los casos que encendieron el reclamo

Durante la reunión, Mabel Zapata contó que su caso testigo.“Por una deuda de $48.000 tuve que pagar $400.000 en honorarios. No pude acceder a ver mi deuda sin antes abonar esos honorarios”, relató. Yolanda, otra vecina, aseguró que por una obligación de $600.000 terminó pagando $1.200.000 en honorarios.

Los testimonios fueron presentados como ejemplos de las consecuencias que puede tener el actual sistema, en el que los costos del proceso judicial pueden superar ampliamente el monto reclamado inicialmente.

legislatura neuquen panoramica -VALIDA 1200-

Buscan que el proyecto llegue al debate legislativo

La diputada señaló que la propuesta tiene dos metas: proteger a los vecinos frente a cobros excesivos y garantizar que el Estado pueda recuperar sus deudas sin convertir el proceso en un beneficio desmedido para estudios jurídicos privados.

Parrilli reconoció que conseguir el tratamiento de la iniciativa puede ser difícil debido a los intereses involucrados, pero aseguró que continuarán impulsando el debate.

“Sabemos que cuando se tocan intereses es difícil lograr el tratamiento de un proyecto como este, pero creemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona”, afirmó.

La legisladora adelantó que seguirán realizando encuentros y distintas acciones para instalar el tema en la agenda y conseguir que el proyecto sea discutido en la Legislatura de Neuquén.