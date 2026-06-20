Condenaron al chofer de un transporte escolar por matar a dos personas que empujaban un auto

El impactante siniestro provocó la muerte de dos trabajadores de Vialidad Provincial. El conductor transitaba a 100 km/hora superando el máximo permitido.

La traffic impactó de lleno contra la camioneta Ford Ranger, mientras era empujada por dos hombres.

El impactante siniestro fatal en la Ruta Nacional 40 de un transporte escolar que impactó contra un auto que era empujado por dos hombres y que provocó la muerte de los dos trabajadores de Vialidad Provincial , sumó un nuevo capítulo este viernes, ante la confirmación de que un Tribunal declaró culpable de homicidio culposo al conductor de la traffic.

El hecho ocurrió en noviembre de 2024 , sobre la Ruta Nacional 40 , en cercanías de la localidad de Zapala , cuando el imputado conducía un minibús que trasladaba a un grupo de docentes. La traffic impactó contra una camioneta Ford Ranger que se encontraba detenida sobre la calzada por una falla mecánica.

Según la acusación, Leandro Javier Dinamarca circulaba a más de 100 kilómetros por hora cuando el límite para este tipo de transporte es de 90 en esa zona. Ademas, el Tribunal confirmó que el conductor transitaba por una pendiente que reducía drásticamente la visibilidad, incumpliendo con su deber de cuidado.

Cuando el conductor impactó contra la camioneta, Celso Sánchez y Carlos Catalán, la estaban empujando. El brutal impacto de los vehículos provocó la muerte instantánea de los dos hombres, ambos trabajadores de Vialidad Provincial.

chofers El conductor transitaba a 100 km/hora y la velocidad máxima de la zona es de 90 km/hora.

El veredicto de culpabilidad fue dado a conocer este viernes por un tribunal integrado por los jueces Diego Chavarría Ruiz e Ignacio Pombo y la jueza Laura Barbé. Los magistrados concluyeron de forma unánime que Leandro Javier Dinamarca es responsable del delito de homicidio culposo en concurso real con lesiones culposas.

No se pudo verificar que el resultado de la alcoholemia del conductor

Durante la lectura de los fundamentos, el juez Ignacio Pombo explicó que el debate se concentró principalmente en el estado mecánico de la camioneta y el estado psicofísico del acusado.

“No se ha demostrado ni descartado que el chofer haya consumido bebidas alcohólicas, existen indicios, pero no es relevante en cuanto a la imputación de resultados lesivos” indicó Pombo.

Respecto de la ubicación de la Ford Ranger antes de la colisión, el magistrado indicó: “Quedó probado en el juicio que detuvieron la camioneta al costado de la ruta y empujándola decidieron subirla a la ruta para arrancarla, eso es antirreglamentario, lo hicieron además sin colocar señalética que indicara a otros conductores de ese peligro sobre la ruta” agregó el magistrado.

choque zapalas La traffic transportaba a un grupo de docentes.

La defensa, explicó el magistrado, hizo una lectura parcial de la acusación y centró su argumentación en que Dinamarca conducía por encima de la velocidad máxima permitida. “Sin embargo, la imputación fue más amplia, también se lo acusa de no haber previsto un obstáculo en el camino y violar el deber de cuidado. Es un conjunto de accionar imprudente que permite imputarle a Dinamarca el resultado”, señaló.

La riesgosa maniobra de encender la camioneta sobre la calzada

Otro de los aspectos valorados por el tribunal fueron las conclusiones de los peritos que participaron en el juicio. De acuerdo con los testimonios incorporados al debate, no existieron maniobras evasivas por parte del conductor para evitar el impacto y la traffic impactó de lleno contra la camioneta.

“Entendimos que se le reprocha una conducta imprudente que se aparta de las normas que deben respetar los conductores de vehículos en la vía pública y esa conducta explica la producción del resultado y por eso le es reprochable el resultado lesivo” indicó Pombo.

Por otro lado, los jueces reconocieron el peligro que representaba detener la camioneta sobre la Ruta Nacional 40 sin colocar una advertencia. “También actuaron de forma imprudente al introducir en el carril de circulación la camioneta sin colocar una advertencia. Pero no excluye la imputación de Dinamarca. Por eso entendimos que correspondía determinar la culpabilidad” agregó el magistrado.

De esta manera, el tribunal declaró culpable a Leandro Javier Dinamarca del delito de homicidio culposo en concurso real con lesiones culposas por provocar la muerte de Celso Sánchez y Carlos Catalán en el trágico siniestro vial sobre la Ruta Nacional 40.