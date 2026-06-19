Impactante choque frontal en la Ruta 40 dejó varios heridos de gravedad

El siniestro sucedió en una curva pronunciada del camino cordillerano. Los ocupantes de los vehículos fueron trasladados al hospital con lesiones graves.

Un violento choque frontal se registró este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 40 , cuando dos automóviles impactaron de frente en una curva pronunciada , a solo 8 kilómetros de San Martín de los Andes . El siniestro dejó varios heridos de gravedad , que fueron trasladados de urgencia al hospital para su atención médica.

El incidente vial tuvo lugar alrededor de las 19:40 en el kilómetro 2110,50 de la Ruta 40 en el sector conocido como Curva Bonito , uno de los tramos más complejos del corredor vial, pero con mucha circulación de vehículos y turistas debido a sus postales naturales.

Según la información de los equipos de emergencia, la alerta fue recibida mediante un llamado de un conductor que transitaba por el lugar, que informó sobre un choque en la zona.

La violencia de impacto dejó varios heridos de gravedad

Ante la situación, se dispuso de manera inmediata el despacho de dos unidades de rescate vehicular para atender la emergencia. Al llegar al lugar, las primeras dotaciones verificaron que había una colisión frontal entre dos autos, con varias personas involucradas.

La violencia del impacto obligó a desplegar un operativo de rescate para asistir a los ocupantes, de los cuales varios presentaban lesiones graves en diferentes partes del cuerpo.

operativo La violencia del impacto desplegó un importante operativo de emergencia.

Los agentes aseguraron la zona y trasladaron de urgencia a las víctimas

Inmediatamente, los agentes de la Comisaría 28 llevaron adelante la preservación de la escena, con el objetivo de minimizar riesgos adicionales para las víctimas y para los equipos de intervención, para avanzar con las maniobras de extracción y asistencia de las víctimas.

Además, los agentes procedieron a preservar la escena para llevar adelante las pericias accidentológicas y la recolección de evidencias que permitan establecer con precisión la mecánica del hecho y las circunstancias en las que se produjo el choque.

En ese sentido, el trabajo de los peritos también permitirán establecer eventuales responsabilidades que derivaron en el fuerte choque y que provocaron lesiones de gravedad en los ocupantes.

choques Los ocupantes del Chevrolet Corsa fueron trasladados de emergencia al hospital.

Los ocupantes del Corsa fueron trasladados al hospital

Según informaron los Bomberos Voluntarios, los ocupantes del Chevrolet Corsa resultaron heridos como consecuencia del impacto. Por esta razón, se realizó un operativo de emergencia para trasladar a las víctimas del siniestro al Hospital Dr. Oscar Arraiz.

Una vez que los heridos llegaron al centro médico, los profesionales de la salud llevaron adelante las maniobras de estabilización de los signos vitales y los exámenes médicos para descartar heridas internas de consideración. Sin embargo, no se difundió el parte médico oficial del estado de salud de las víctimas del siniestro vial y se desconoce si continúan hospitalizadas.

El rescate extremo se llevó adelante en horas de la noche, lo que sumó complejidad al operativo, debido a la baja visibilidad de la zona y la zona de difícil acceso con su terreno irregular. El operativo contó con la participación de los efectivos de la Comisaría 28, el personal sanitario del Hospital Dr. Oscar Arraiz y equipos de rescate vehicular.