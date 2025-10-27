Vialidad Provincial deberá pagar 30 veces el valor fiscal por un terreno en Añelo

El fallo se realizó en el marco de un proceso de expropiación. Las propietarias rechazaron el monto ofrecido por el ente provincial.

Un fallo judicial ordenó a Vialidad Provincial a pagar por un predio ubicado sobre la Ruta Provincia N°7, a unos ocho kilómetros de Añelo, un monto 30 veces mayor al precio ofrecido a sus propietarias en el marco de un proceso de expropiación.

Se trata de un inmueble de más de 36 mil metros cuadrados que fue desposeído en abril de 2021, dos años después de que -mediante una resolución del organismo provincial- haya sido declarado de utilidad pública y dictada su afectación al dominio público.

En ese momento, una resolución del Tribunal de Tasación estimó el valor del terreno pero sus titulares rechazaron el monto de la indemnización. En ese sentido, definieron como “irrisoria” la tasación oficial “frente al valor de mercado del terreno, destacando la ubicación estratégica del inmueble sobre Ruta Provincial Nº 7, próximo a Añelo y con frente sobre el Río Neuquén”.

SFP Ciudad Judicial (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

El proceso de expropiación se inició en el marco de un proyecto que tiene más de diez años, vinculado al desarrollo y explotación de hidrocarburos por el sistema no convencional en Vaca Muerta. Se trata de una serie de obras planificadas considerando niveles de crecimiento poblacional muy superiores a los normales.

Normativamente, la expropiación es un procedimiento previsto por la Constitución Nacional y regulado por la Ley Provincial 804, que también establece el procedimiento judicial que corresponde seguir cuando las partes no alcancen un acuerdo en las gestiones administrativas.

El juez civil Martín Peliquero, recordó “que en la determinación del valor objetivo del bien expropiado debe respetarse la exigencia constitucional de que aquella sea justa, o sea que tal valor objetivo represente un equivalente económico lo más ajustado que sea posible al valor real del bien, para que el propietario no sufra menoscabo alguno en su patrimonio”.

Cuánto es la indemnización que la DPV pagará a las propietarias

El juez realizó un recorrido en el que determinó el valor final que deberán recibir las propietarias por la porción de terreno a expropiar. Tuvo en cuenta que existen factores que elevan artificialmente el valor de un inmueble, además de que determinó que la valuación del Tribunal de Tasaciones "omite consideración que permita advertir cuales fueron las razones en que basa su valuación. Sus conclusiones no son mayormente fundadas ni expresan convincentemente que el valor por aquél estimado sea justo y razonable, confrontado con los restantes elementos de juicio en que el perito designado funda su dictamen". Fue por esto que Peliquero decidió apartarse de la valuación emitida por el Tribunal.

“Entiendo que el valor del inmueble objeto de expropiación que se estima en la pericia presentada por el tasador designado cumple con los extremos de suficiencia” y que garantiza “el derecho de los expropiados de obtener una adecuada indemnización”, determinó.

Por esto, el juez determinó el valor de la indemnización a las propietarias del inmueble en $19.921.742, más de 30 veces más que al monto de $657.417 originalmente ofrecido por la Dirección Provincial de Vialidad. "A tal suma deberán adicionarse intereses desde el momento de la desposesión (19/04/2021) y hasta el 31/03/2024", reza el fallo del juez Peliquero.