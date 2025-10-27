Una obra millonaria está abandonada en la costa del Río Limay en Senillosa

Buscaba incentivar el turismo en la localidad y ofrecer servicios a la vera del río tanto para los vecinos como los visitantes. Pero hoy se encuentra olvidada.

Hace dos años el por entonces gobernador Omar Gutiérrez inauguró un parador turístico y gastronómico que se construyó en el inicio del Paseo Costero de Senillosa. Pero aunque estaba listo para usar, con baños de hombres, mujeres y discapacitados, mesas, sombrillas y una cocina de última generación, nunca se abrió y hoy está abandonado entre yuyos.

La obra se había realizado en el marco del programa nacional 50 Destinos -que ya no existe- con un aporte financiero del ministerio de Turismo y Deportes de Nación por 30 millones de pesos.

Para que el Gobierno Nacional realizara ese aporte para favorecer el turismo local, empleados municipales debieron llevar adelante una intensa capacitación para luego presentar un proyecto que finalmente fue elegido.

parador turístico senillosa abandono

Se trató de una construcción realizada con un sistema de containers, que diseñaron los empleados de la Municipalidad en conjunto con la dirección de Inversiones de la subsecretaría de Turismo Provincial.

La obra era magnífica, y una oportunidad para desarrollar el turismo y brindar infraestructura a la vera del río Limay. El parador cuenta con una superficie cubierta de 58,88 m2 y una semicubierta de 14,46 m2. Tenía un sector gastronómico con cocina, barra, mostrador, y una terraza con mesas, sillas y sombrillas, que hoy ya muestran el paso del tiempo sobre ellas, lo peor es que sin uso. También están ahí los tres baños y un depósito que estaba pensando para guardar la mercadería.

Con la llegada de los primeros calores a la ciudad, la conversación entre los vecinos de Senillosa es recurrente. "Es lamentable que ese lugar esté abandonado. Tanto dinero de todos tirado a la basura", aseguraron a LM Neuquén.

"No se puede creer que hayan desperdiciado semejante obra que era para el disfrute de todos. No entendemos porqué no se abre y brinda un servicio a los vecinos y turistas", remarcaron.

¿Qué pasó con el parador?

En aquel acto que se realizó el 31 de octubre del 2023, Gutiérrez había agradecido a la comunidad de Senillosa por la paciencia para esperar esta obra que buscaba seguir creciendo "de cara de frente al río”.

También había destacado el aporte del gobierno nacional para poder transformar los recursos en riqueza, y en este caso, explotar lugares con miras de consolidar el desarrollo turístico.

parador turístico senillosa abandono

“Y hoy Senillosa dice sí, presente, yo también quiero jugar en el turismo con esta obra, una obra fundamental y trabajando en equipo, construyendo provincia de desarrollo, construyendo soluciones un equipo progreso y desarrollo”, había dicho dos años atrás Gutiérrez, sin imaginar, seguramente, que esa obra no se iba a usar nunca.

En aquel momento, la intendenta era Patricia Fernández (MPN), gobierno que concluyó meses después. El que siguió la posta no era del mismo partido, se trata del actual jefe comunal, quien ganó las elecciones por el frente que armó el gobernador Rolando Figueroa, Lucas Páez.

Vecinos de Senillosa aseguraron que exfuncionarios les confirmaron que el parador estaba listo para usar, que sólo había que llevar adelante la licitación para otorgar la concesión.

parador turístico senillosa abandono

En el momento de la inauguración, también habían anunciado que la comuna realizó el cerramiento del predio con alambre tejido romboidal y posteado de caños tubbing. Que había forestación, sistema de riego e iluminación y que habían sumado seguridad con la instalación de alarma, cámaras de seguridad e internet.

"No fue fácil conseguir aquel financiamiento, pero había quedado todo listo, faltaba hacer la ordenanza y todo lo que correspondía legalmente para que alguien lo gestione, pero eso no se hizo, y ahí está tirado", se lamentaron.

Lo cierto es que el parador hoy se ve abandonado, dañado al menos en su parte exterior y rodeado de yuyos y los vecinos tienen muchas ganas de que ese lugar abra para contar con servicios en esa zona de la balsa a la que van los que nacieron en Senillosa.