Qué pasó con Yessica Antelo, ¿fue secuestrada la niña que cayó al río en Balsa las Perlas?

El abogado que representa a la familia sostiene que aún hay un legajo federal abierto que investiga mensajes sospechosos y posibles vínculos con un secuestro.

El 7 de enero de este año, Yessica Antelo , una niña de 10 años oriunda de Cipolletti , desapareció en el río Limay, en la zona de Balsa Las Perlas . Según el relato de su hermano, ambos jugaban en el agua cerca del puente Lembeye cuando la corriente los arrastró. El niño logró salir, pero Yessica no volvió a ser vista.

Desde ese día se desplegó un intenso operativo que incluyó a la Policía, Bomberos, Prefectura Naval y Protección Civil. Se rastrillaron varios kilómetros del río Negro y el Limay, sin resultados. "Más de 700 millas náuticas" se navegaron según el Ministerio Público Fiscal de Río Negro a LMCipolletti .

A pesar del paso del tiempo, el cuerpo de la niña nunca fue hallado, convirtiéndose en uno de los casos más desconcertantes de la zona. La madre sostiene la teoría del secuestro.

Reel imagenes rastrillaje nena perdida balsa las perlas.mp4

“El legajo federal sigue abierto”

El abogado de la familia, Matías Stiep, explicó que este medio que además de la investigación provincial por presunto ahogamiento, existe un legajo en la Justicia Federal que permanece activo. Ese expediente se abrió pocos días después del hecho, tras una entrevista entre la madre de Yessica y la fiscalía, en la que la mujer planteó la hipótesis de un posible secuestro con fines de trata, basado en mensajes extraños que comenzaron a recibir en su teléfono.

“Hay tres personas vinculadas a esos mensajes. Dos de los casos fueron aclarados, pero uno requiere aún trabajo de investigación”, indicó el letrado. Según detalló, los escritos presentados buscan avanzar sobre esa última línea, que involucra una cuenta de redes sociales sin foto ni datos visibles, creada alrededor de los días de la desaparición.

YESSICA ANTELO.jpg

“La información solicitada a Meta tiene demoras importantes, y eso retrasa la posibilidad de esclarecer quién estaba detrás de esos contactos”, señaló el abogado, quien confirmó que el expediente sigue tramitando en la Fiscalía Federal de General Roca.

“Mi hija está viva”

Kathya Terraza, la mamá de Yessica, asegura que nunca perdió la esperanza de encontrarla con vida. “A mí me llegaron mensajes escritos como ella escribía, con los mismos errores y símbolos. Eso nadie lo sabía. Yo siento que la encontraron y se la llevaron”, expresó en diálogo reciente con LMCipolletti.

Recordó que el 7 de enero recibió un mensaje en su teléfono, y al día siguiente otro, en la madrugada. “Nadie tenía mi número. Por eso lo que pasó es un misterio para mí”, sostuvo. La mujer afirmó que, junto a su familia, nunca dejaron de buscar información y que siguen cada pista posible: “Nosotros nunca estamos quietos, siempre averiguando”.

SFP Kathya Terraza mama de Yessica nenandesaparecida en el limay balsa las perlas ahogada (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

La investigación del Ministerio Público Fiscal

Desde la Fiscalía N°5 de Cipolletti, a cargo de Guillermo Ibáñez, confirmaron que la búsqueda oficial continúa, aunque sin nuevos indicios. Prefectura Naval envía informes mensuales sobre los rastrillajes realizados en distintos sectores del río Negro y el Limay, que hasta septiembre sumaban más de 700 millas náuticas recorridas sin resultados.

En su momento se abrió una línea federal por un presunto secuestro extorsivo, pero sin avances. “Hubo muchas personas que vieron la situación en el río y todo apuntaba a que la nena se había ahogado”, explicaron. También se había previsto una cámara Gesell al hermano de Yessica, pero se descartó para evitarle un daño emocional, ya que los testimonios y pruebas reunidas eran suficientes para sostener la hipótesis del accidente.

El trabajo de los buzos para buscar a la nena desaparecida

Una búsqueda que no termina

A poco más de 10 meses, Yessica Antelo sigue desaparecida. No hay restos, ni pruebas concluyentes de lo ocurrido. Mientras el expediente provincial se mantiene sin novedades, la causa federal continúa abierta a la espera de respuestas sobre los mensajes y la posibilidad, aún no descartada por su familia, de que la niña esté con vida.