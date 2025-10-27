Nadia Márquez tras el triunfo en Neuquén: "Me van a ver hablando con el gobernador"

La senadora electa de La Libertad Avanza habló con LM Play sobre el resultado en Neuquén, su relación con Figueroa y las “pavadas” que se dijeron en campaña.

Nadia Márquez , actual diputada nacional y senadora nacional electa por La Libertad Avanza, celebró en Baja la Data de LM Play el triunfo libertario en Neuquén , donde la fuerza de Javier Milei se impuso tanto en la categoría de senadores como en la de diputados nacionales este último domingo 26 de octubre.

La dirigente dio más detalles sobre el resultado, las críticas que atravesaron durante la campaña y la nueva etapa política que se abre tras la elección para la provincia de Neuquén.

“Todavía estoy esperando… decían que íbamos a vender niños, ¿viste? No sé por qué. Dijeron cada sarta de pavadas. Que íbamos contra la caja previsional de la provincia… ¡Falso!”, ironizó Márquez.

La actual diputada nacional se impuso en las elecciones, junto a Pablo Cervi, en tanto que en diputados, ingresaron al Congreso Gastón Riesco y Soledad Mondaca. Explicó que ese tipo de acusaciones se repiten cada elección intermedia, sin fundamentos reales.

Nadia Márquez, su relación con Rolando Figueroa

“La Constitución Nacional establece que las provincias podrán conservar para sí las cajas previsionales estatales y las cajas profesionales. Con lo cual tiene que haber una voluntad política de las provincias para cualquier otra modificación, como algunas otras provincias lo han hecho, pero no hay ni una propuesta del Ejecutivo Nacional ni del Ejecutivo Provincial", sostuvo.

Y agregó: “Si nosotros agarramos un diario de hace 30 años, vemos las mismas técnicas. En las intermedias todos dicen ‘vienen contra la caja’. Y lo único que hay que hacer es una discusión seria sobre el financiamiento de la caja provincial. A veces se subestima también al electorado".

Consultada sobre el vínculo con el gobernador Rolando Figueroa, Márquez despejó cualquier tensión política y marcó continuidad en el diálogo institucional. Durante el 2023 la actual diputada y senadora electa formó parte de la estrategia del Frente Neuqunizate, y ese mismo año también fue elegida para el Congreso de la Nación, con el partido Arriba Neuquén, una colectora de la actual La Neuquinidad. Pero en estos dos años se despegó con un camino propio, con la conformación de La Libertad Avanza.

“Nosotros ya venimos trabajando en diálogo con los gobernadores y con los distintos espacios políticos. Nada más que la época electoral complicó un poquito más ese diálogo, pero fue fruto de la efervescencia electoral", dijo Márquez, en relación con el conflicto que tuvo Milei con los gobernadores, los tratos, que llevaron a una pelea donde nació la liga de gobernadores en todo el país.

Respecto a cómo quedó su relación con Figueroa, quien la llamó en la noche del domingo para felicitarla por los resultados obtenidos, aclaró: “Tenemos una muy buena relación. Él me llamó, me felicitó por las elecciones, por el trabajo que habíamos realizado, yo también. Metieron un diputado y un senador, estuvieron cerca, pero nosotros también hicimos una gran elección con dos diputados y dos senadores. Nos saludamos, felicitamos y seguimos trabajando".

“Me van a ver hablando con el gobernador, y si me toca dialogar con otro gobernador, también lo haré. Es parte de la construcción. Lo que no podemos hacer los argentinos es vivir de elección en elección", sostuvo.

Sobre el escenario político que queda tras los comicios, Márquez destacó el peso de la representación libertaria en Neuquén y el rol de los nuevos legisladores.

"No somos lo mismo"

“De los cinco diputados que tiene la provincia de Neuquén, tres integran el bloque de La Libertad Avanza: Gastón Riesco, que ganó ayer como primer candidato; Soledad Mondaca, una gran persona del interior; y quien va a reemplazarme en la banca, Gabriela Muñoz, una chica joven del espacio. Estamos muy contentos", describió.

“De los tres senadores, dos son de La Libertad Avanza. Pablo va a integrar el bloque. Vamos a tener mucha representatividad. Estamos felices", dijo.

Finalmente, la diputada y senadora electa cerró con una frase que definió el espíritu del espacio tras el contundente resultado en las urnas. “Se dieron cuenta de que no somos lo mismo y que competimos para ganar. Tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde: competimos, ganamos y ahora a trabajar, tanto para la Nación como para la provincia", concluyó.