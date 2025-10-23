Encontraron un cuerpo en el Lago Nahuel Huapi y buscan determinar si se trata de un hombre desaparecido
La Policía de Río Negro y de Neuquén trabajan en la identificación del cuerpo, que podría corresponder a un vecino buscado desde el miércoles.
Un cuerpo fue encontrado este jueves en la costa del Lago Nahuel Huapi, en una zona próxima al Mirador del Río Limay. Personal policial de Río Negro y Neuquén trabaja en el lugar junto a equipos de Criminalística y la Fiscalía de Neuquén para establecer la identidad de la persona fallecida.
En el operativo intervienen la Fiscalía de Neuquén, personal de Criminalística y efectivos de las policías de Río Negro y Neuquén, que continúan con las pericias y el procedimiento de identificación en el lugar.
Podría ser un vecino de 60 años
Fuentes oficiales confirmaron que se investiga si se trata de Héctor Hernández, un hombre de 60 años que se encontraba desaparecido desde el miércoles 22 de octubre. Aún se están realizando las tareas de identificación correspondientes, mientras familiares del hombre permanecen en el lugar a la espera de novedades.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, Hernández había sido visto por última vez en esa misma zona. A partir de ese dato, se inició la coordinación entre ambas fuerzas policiales para ampliar el rastrillaje en el área.
El hombre había salido de su domicilio en el barrio Las Victorias alrededor de las 5:00 de la madrugada del miércoles, dejando sus pertenencias personales, su teléfono y una carta. La denuncia por su desaparición fue radicada en la subcomisaría 80 por su esposa.
