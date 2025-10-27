Importante operativo: los detalles del traslado de la rionegrina que cayó de un tercer piso en México

La rionegrina que sufrió severas lesiones en un grave accidente en Tulum fue trasladada en un vuelo sanitario. Los detalles.

El operativo desde México a Río Negro fue realizado por el Gobierno provincial.

Tras un complejo operativo internacional de repatriación, Karina Rott , vecina de Las Grutas que sufrió un grave accidente en México , arribó en las últimas horas a Viedma para continuar su recuperación médica en el Hospital “Artémides Zatti” , acompañada por su familia.

El traslado fue posible gracias a un vuelo sanitario dispuesto por el Gobierno de Río Negro , tras gestiones directas del gobernador Alberto Weretilneck , quien ordenó activar el dispositivo una vez que se confirmó la gravedad del cuadro y la imposibilidad de continuar el tratamiento en México.

Según detalló el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis , la repatriación implicó “una operación de alta complejidad, con monitoreo constante y un protocolo especial de inmovilización para p roteger la columna de la paciente ”.

“Fue un trabajo coordinado entre el equipo médico a bordo del avión y los profesionales del Hospital Zatti. Se priorizó en todo momento la vida y el bienestar de Karina, garantizando su arribo en condiciones óptimas”, expresó Thalasselis.

Las graves lesiones

La mujer presenta fracturas vertebrales y lesiones en las piernas que requerirán nuevas evaluaciones médicas antes de definir los próximos pasos quirúrgicos. Tras su llegada al país, fue trasladada por vía terrestre hasta la capital provincial, donde permanece internada en el área de cuidados progresivos.

Desde el Ministerio de Salud provincial destacaron que el caso demandó una coordinación interjurisdiccional entre autoridades sanitarias, el consulado argentino y el Gobierno de Río Negro, que siguió de cerca la situación desde el primer momento.

“Este operativo demuestra la importancia de contar con un sistema de salud provincial preparado para actuar en emergencias de alta complejidad, incluso fuera del país”, señaló el ministro.

El accidente en México y las gestiones de una familia desesperada

Karina Rott había sufrido una caída desde un tercer piso en la localidad mexicana de Tulum, que le provocó fracturas expuestas y lesiones vertebrales críticas. La falta de respuestas médicas en los hospitales públicos y los altos costos en los privados complicaron su atención, según denunciaron sus allegados.

Ante la urgencia de una intervención quirúrgica y las dificultades económicas para afrontar el tratamiento, su familia y amigos iniciaron una intensa búsqueda de ayuda. Contactaron al Consulado argentino en México, a la Cancillería y finalmente al Gobierno de Río Negro, que dispuso el envío del avión sanitario para concretar su regreso.

Luego de días de gestiones y demoras administrativas en los hospitales mexicanos, finalmente se logró la autorización para el traslado. El operativo culminó exitosamente con el arribo de Karina a Viedma, donde podrá continuar su recuperación rodeada de sus seres queridos y con acompañamiento médico permanente.