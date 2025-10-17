Cortes totales en una ruta neuquina por tareas de pavimentación: cuándo y qué zonas se verán afectadas

Los trabajos de pavimentación se extenderán durante varios días de la próxima semana, impidiendo el paso vehicular por ese trayecto de la ruta.

La Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén informó que el tránsito sobre la Ruta Provincial 23 estará inhabilitado durante tres días de la próxima semana. El corte forma parte del programa de pavimentación y abarca el tramo comprendido entre el puente del Rahue y Pilo Lil.

El corte programado, comenzará el lunes 20 de octubre de 2025 a las 10 de la mañana y se extenderá hasta el miércoles 22 de octubre a las 19 horas. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que los horarios puedan sufrir modificaciones por cuestiones técnicas y meteorológicas. Los trabajos de pavimentación, en ese sector de la traza, estarán a cargo de las empresas RJ Ingeniería S.A. y CN Sapag S.A..

Desde el organismo vial de la provincia, recomendaron a los usuarios que deban circular por la zona en los próximos días, que se mantengan actualizados acerca del estado de la ruta a través de la página web oficial ( https://www.dpvneuquen.gov.ar/ ). Además, para más consultas e información estará disponible la línea telefónica +54 9 2994019903, que funciona tanto para Whatsapp como llamadas directas; y la cuenta de Instagram oficial: @corredordelpehuen_tramo3.

Una ruta medular

Hace algunos meses, el gobernador Rolando Figueroa se refirió a la fuerte inversión provincial en rutas que impactará, en la región del Pehuén y en la provincia, con la finalización de la Ruta Provincial 23. Además, se comprometió a continuar las inversiones para los neuquinos.

corte ruta- ruta 23- voladura- Rahue- Pilo Lil-2.jpg

“Son las obras que nosotros anhelamos para nuestra población. Pero también para edificar este Neuquén post Vaca Muerta, que lo debemos construir entre todos. Y fundamentalmente teniendo siempre la misión de generar un crecimiento equilibrado de la provincia del Neuquén”, expresó Figueroa en esa ocasión.

El mandatario había anticipado que después de la pausa obligada por las condiciones climáticas, a partir de septiembre continuarían los trabajos para acelerar la construcción de un corredor muy importante para la provincia: “Un camino que va a nacer desde Ailinco hasta Villa La Angostura. La ruta 23 es medular, en este sentido, y también las vinculaciones con pasos internacionales pavimentados. En donde también vamos a agregar ahora Mamuil Malal”, detalló.

corte ruta- ruta 23- voladura- Rahue- Pilo Lil-3.jpg

Además, Figueroa se refirió a las distintas obras complementarias que van a contribuir al fortalecimiento de la Ruta Provincial 23, como la Ruta Provincial 21, favoreciendo al aumento de la transitabilidad. “Vamos a iniciar las primeras maniobras para mantenimiento de las distintas alcantarillas que demanda la ruta de Huechulafquen para comenzar la pavimentación antes que lleguemos a este verano”, anticipó.

El plan de mejoras en las rutas de Neuquén

Semanas atrás, la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi, destacó la gestión neuquina y brindó un detalle de las obras viales que avanzan en el territorio provincial: