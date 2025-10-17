Cortes totales en una ruta neuquina por tareas de pavimentación: cuándo y qué zonas se verán afectadas

Los trabajos de pavimentación se extenderán durante varios días de la próxima semana, impidiendo el paso vehicular por ese trayecto de la ruta.
La Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén informó que el tránsito sobre la Ruta Provincial 23 estará inhabilitado durante tres días de la próxima semana. El corte forma parte del programa de pavimentación y abarca el tramo comprendido entre el puente del Rahue y Pilo Lil.
El corte programado, comenzará el lunes 20 de octubre de 2025 a las 10 de la mañana y se extenderá hasta el miércoles 22 de octubre a las 19 horas. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que los horarios puedan sufrir modificaciones por cuestiones técnicas y meteorológicas. Los trabajos de pavimentación, en ese sector de la traza, estarán a cargo de las empresas RJ Ingeniería S.A. y CN Sapag S.A..
Desde el organismo vial de la provincia, recomendaron a los usuarios que deban circular por la zona en los próximos días, que se mantengan actualizados acerca del estado de la ruta a través de la página web oficial (https://www.dpvneuquen.gov.ar/). Además, para más consultas e información estará disponible la línea telefónica +54 9 2994019903, que funciona tanto para Whatsapp como llamadas directas; y la cuenta de Instagram oficial: @corredordelpehuen_tramo3.
Una ruta medular
Hace algunos meses, el gobernador Rolando Figueroa se refirió a la fuerte inversión provincial en rutas que impactará, en la región del Pehuén y en la provincia, con la finalización de la Ruta Provincial 23. Además, se comprometió a continuar las inversiones para los neuquinos.
“Son las obras que nosotros anhelamos para nuestra población. Pero también para edificar este Neuquén post Vaca Muerta, que lo debemos construir entre todos. Y fundamentalmente teniendo siempre la misión de generar un crecimiento equilibrado de la provincia del Neuquén”, expresó Figueroa en esa ocasión.
El mandatario había anticipado que después de la pausa obligada por las condiciones climáticas, a partir de septiembre continuarían los trabajos para acelerar la construcción de un corredor muy importante para la provincia: “Un camino que va a nacer desde Ailinco hasta Villa La Angostura. La ruta 23 es medular, en este sentido, y también las vinculaciones con pasos internacionales pavimentados. En donde también vamos a agregar ahora Mamuil Malal”, detalló.
Además, Figueroa se refirió a las distintas obras complementarias que van a contribuir al fortalecimiento de la Ruta Provincial 23, como la Ruta Provincial 21, favoreciendo al aumento de la transitabilidad. “Vamos a iniciar las primeras maniobras para mantenimiento de las distintas alcantarillas que demanda la ruta de Huechulafquen para comenzar la pavimentación antes que lleguemos a este verano”, anticipó.
El plan de mejoras en las rutas de Neuquén
Semanas atrás, la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi, destacó la gestión neuquina y brindó un detalle de las obras viales que avanzan en el territorio provincial:
- Ruta Provincial 23 tramo Pino Hachado – Litrán: es una obra clave para la conectividad cordillerana y el proyecto del corredor bioceánico. Mejora el tránsito de cargas pesadas hacia Chile.
- Ruta Provincial 23 Litrán – Puesto Jara. Es una obra complementaria, pensada para mejorar el turismo conectando Caviahue–Copahue.
- Ruta Provincial 23 tramo 3: Empalme Ruta Provincial 46 – Pilo Lil. Permitirá mejorar la conexión con Junín de los Andes, con fuerte impacto en el turismo.
- Ruta Provincial 65: Ruta Nacional 40 a puente sobre río Minero. Permite mejor conectividad de la zona agrícola de Aluminé y Villa Pehuenia con la Ruta Nacional 40.
- Ruta Provincial 60 – Mamuil Malal: La obra de 12,2 kilómetros que conecta al Paso internacional impulsa el comercio bilateral con Chile y el turismo binacional. Es financiada por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Tiene un plazo de 18 meses.
- Ruta Provincial 61 – Huechulafquen. Es una obra vinculada al Parque Nacional Lanín con impacto en el turismo. Tiene un plazo de 12 meses.
- Ruta Provincial 62 – Lolog: Comenzó la obra de 6 kilómetros que mejorará la conectividad y el desarrollo turístico de San Martín de los Andes.
- Ruta Provincial 43 – Las Ovejas – Varvarco: Facilitará la integración y conectividad en el norte neuquino. Conecta con el circuito turístico del Domuyo.
- Ruta Provincial 46 – Rahue: La obra es financiada con aportes de GyP (Gas y Petróleo del Neuquén). Además de conectividad turística, permitirá mejorar la seguridad de la ruta. Mejorará el acceso a Aluminé y Villa Pehuenia.
- Ruta Provincial 11 – Moquehue – Pehuenia: Son 13,1 kilómetros que se realizan con una inversión provincial de más de 17 mil millones de pesos, con un plazo de 24 meses. Permitirá consolidar el corredor turístico de Villa Pehuenia.
- Ruta Provincial 21 – Loncopué – El Huecú. Es ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad, que tiene los primeros tramos en ejecución y mejorará la conectividad con la región del Alto Neuquén.
- Ruta Provincial 26: La obra permite la integración de Caviahue y Copahue.
- Los Catutos: Permitirá una mejor conectividad para los productores locales con la Ruta Nacional 22
- Ruta Provincial 7 y Ruta Provincial 17 – El bypass (13 kilómetros) y la circunvalación de Añelo (63 kilómetros), permitirán descomprimir el tránsito petrolero y mejorar la seguridad. Es financiado por las operadoras de Vaca Muerta.
- Ruta Provincial 63 – Ruta Nacional 40 a Meliquina. Otra obra pensada para impulsar el desarrollo turístico regional.
- Ruta Provincial 7 Cortaderas. Incluye un tramo inicial de 20 km, que tiene 12 meses de ejecución y es clave para mejorar la conectividad con el norte. Es financiada por YPF con la Provincia.
