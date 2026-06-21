Especialistas del rubro inmobiliario ya hablan de los serios contrastes en materia de urbanismo y desarrollo, dentro de la Confluencia. Orden, planificación y previsibilidad para lograr sinergia con el sector privado.

La ciudad de Neuquén como centro de inversiones y el desafío de encontrar un crecimiento regional en armonía

“Las ciudades que crecen en forma ordenada son aquellas que tienen gobiernos que planifican, proyectan y ordenan hacia el futuro. Cuando la inversión pública es acompañada por el ámbito privado, se logra la sinergia fundamental que consolida un modelo de gestión que incluye y pone en valor a las personas”, las palabras pertenecen al intendente de Neuquén, Mariano Gaido . Fue durante la presentación del proyecto Terrazas Norte , realizado el pasado jueves en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes.

Sin dudas, la iniciativa privada, un polo gastronómico y servicios de dos plantas con estacionamiento subterráneo, que se levantará a instancias del acceso norte lindante a la zona conocida como Rotonda Del Della Valentina, cambiará la escena urbana dándole un perfil más moderno y atractivo.

“Neuquén es un foco de oportunidades permanentes. Terrazas Norte es una muestra de lo que posibilita este gobierno comunal y la potencialidad de la gran metrópoli”, comentó Alejandro Nicola , secretario de Infraestructura de la comuna capitalina.

Polo Gastronomico Acceso Norte proyecto Neuquen (1)

Hay ciudades que crecen porque se ven empujadas por las circunstancias, pero también hay otras que crecen porque alguien decidió planificarla y proyectarla sobre su territorio.

Si hacemos el ejercicio de recorrer las localidades periféricas a la capital provincial, podemos corroborar lo antes dicho. Ciudades que hace más de dos décadas estuvieron llamadas a ser metrópolis importantes de la región Confluencia, se debaten en la falta de respuestas y discusiones políticas que interfieran en el progreso de sus comunidades.

Una evolución diferente

La conclusión es dolorosa: no todas las localidades evolucionaron al mismo ritmo ni aprovecharon de la misma manera las oportunidades que se presentaron en las últimas décadas. Especialistas en planificación urbana ubican ese retraso en más de dos décadas. Es decir, cualquiera de las localidades periféricas de la capital provincial tiene un atraso de inversión en materia de infraestructura y servicio de más de 20 años.

Las discusiones políticas interminables, las continuas acusaciones por malos manejos en gestiones de gobierno y la falta de una conducción política con modelo de ciudad claro han sido los motivos del freno que han tenido en su desarrollo.

No han sabido subirse a la ola de Vaca Muerta para cubrir su demanda de atención en servicios y logística.

Polo Gastronomico Acceso Norte proyecto Neuquen (9)

La situación es muy distinta al poner los ojos sobre la capital provincial.

“Neuquén capital es hoy el principal centro logístico, comercial, administrativo y de servicios de la Patagonia norte”, señaló con orgullo el intendente Mariano Gaido.

“No ocurrió por casualidad. Tampoco exclusivamente por la existencia de Vaca Muerta. La formación geológica más importante del país explica una parte del fenómeno, pero no alcanza para justificar por sí sola la transformación que experimentó la ciudad”, agregó.

Mientras muchas localidades del área metropolitana continúan enfrentando déficits históricos en infraestructura, conectividad urbana, planificación territorial y prestación de servicios, Neuquén consolidó un proceso sostenido de crecimiento apoyado en una combinación de inversión pública, desarrollo privado y previsibilidad institucional.

Gaido Avenida Mosconi

“El resultado está a la vista. Nuevos desarrollos urbanos, expansión de la oferta hotelera, edificios corporativos, centros comerciales, polos gastronómicos, mejoras en los accesos, ampliación de espacios públicos y una creciente concentración de servicios especializados han convertido a la ciudad en el principal punto de referencia para quienes buscan oportunidades laborales, educativas o comerciales en la región”, comentó Alejandro Nicola a este cronista.

“La diferencia no está en los recursos disponibles. Otras ciudades del corredor también se beneficiaron del crecimiento económico vinculado a la industria hidrocarburífera. La diferencia está en la continuidad de determinadas políticas públicas y en la capacidad de sostener una visión de desarrollo más allá de las coyunturas políticas”, nos comenta uno de los brokers inmobiliarios más influyentes en la plaza capitalina.

Decisión política en el desarrollo de la ciudad

“Durante los últimos años, la gestión encabezada por Mariano Gaido profundizó esa estrategia. La ejecución de obras viales, la recuperación de espacios públicos, la ampliación de los paseos costeros, la mejora de los accesos y la articulación con el sector privado forman parte de una misma lógica: preparar a Neuquén para una escala de crecimiento que hace apenas dos décadas parecía impensada”, agregó.

“La ciudad dejó de pensarse únicamente como capital provincial para comenzar a proyectarse como un nodo estratégico de servicios para toda la Patagonia y para la industria energética argentina. Ese cambio de paradigma es posiblemente uno de los fenómenos urbanos más relevantes de los últimos años a nivel país”, confirma Nicola.

Gaido- Nicola- 1

Mientras, el operador inmobiliario agregó que “el contraste con otras ciudades de la Confluencia se vuelve cada vez más evidente. En muchos casos persisten problemas estructurales que limitan la llegada de inversiones, dificultan la expansión de actividades económicas o reducen la capacidad de responder al crecimiento demográfico. Son brechas que no se explican únicamente por cuestiones presupuestarias, sino también por la ausencia de planificación sostenida en el tiempo”.

“La experiencia de Neuquén demuestra que la previsibilidad política y jurídica sigue siendo uno de los principales activos para cualquier comunidad que aspire a desarrollarse. Las inversiones llegan donde existen reglas claras. Los proyectos se concretan cuando hay capacidad de gestión. Y el crecimiento se vuelve sostenible cuando existe una visión estratégica capaz de trascender los calendarios electorales”, indicó Nicola.

“La discusión ya no pasa solamente por cuánto crecerá la región impulsada por Vaca Muerta. La verdadera discusión es cuáles ciudades estarán preparadas para acompañar ese crecimiento y cuáles seguirán corriendo detrás de los acontecimientos”, expresó el broker inmobiliario.