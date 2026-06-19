Terraza Norte: cómo será el Polo Gastronómico y Estacionamiento que promete revolucionar el acceso a Neuquén

Este jueves se lanzó el proyecto de un espacio integral que busca crear un nuevo espacio de encuentro y recreación en un punto estratégico de la ciudad.

Este jueves se lanzó oficialmente Terraza Norte, el polo gastronómico con estacionamiento subterráneo que se perfila como una apuesta revolucionaria para la gastronomía, el entretenimiento y los hábitos urbanos de Neuquén capital. Desde un predio de 12 mil metros cuadrados con ubicación estratégica, el multiespacio ofrece mucho más que sitio para estacionar: incluye áreas de reuniones, una nutrida agenda cultural y más de 25 propuestas con la variedad gastronómica que le falta a la ciudad.

Aunque la transformación de esta rotonda se había pensado en primera instancia como una solución a la congestión vehicular y la falta de plazas disponibles de estacionamiento, tras la licitación que hizo la Municipalidad de Neuquén, los responsables del proyecto modificaron el concepto para darle prioridad al área gastronómica y pensar en una propuesta integral que se adapte a las necesidades que surgen ante el crecimiento acelerado de la capital.

La ambiciosa obra se concretó a partir de una articulación público-privada, en la que la Municipalidad otorgó la concesión durante 30 años al grupo de empresas para que recuperen la inversión realizada. En el acuerdo también está prevista la cesión de espacios para que el Ejecutivo local pueda contar con una oficina de Informes Turísticos, un Museo del Desarrollo Urbano y un sector de apeaje para los buses turísticos que recorren los atractivos neuquinos.

La obra fue concesionada por la Municipalidad de Neuquén a tres empresas constructoras de la ciudad. Omega y RJ Ingeniería, con trayectoria en grandes obras, y Gran Valle Negocios, que imprime el perfil comercial del proyecto. El diseño y dirección de obra están a cargo del estudio de arquitectura Dínamo, que buscará complementar la estética urbana con las dos plazas aledañas: la plaza de la Mujer y la plaza de la Diversidad, para crear un espacio común.

Acceso Norte- Polo Gastronomico (12) Maria Isabel Sanchez

A ellos se sumaron también el estudio de arquitectura Zidoni de Villa La Angostura, empresas de ingeniería que trabajaron en el cálculo estructural y de redes, y hasta el chef Pablo Buzzo, que asesoró en el diseño de ambientes amigables para el desarrollo gastronómico.

"Lo que buscamos fue dar vuelta el concepto, no pensar en un estacionamiento con polo gastronómico, sino en un polo gastronómico con parking", aclaró Martín Lagos, director de Gran Valle Negocios. Aclaró que la firma realizó un estudio de mercado para desentrañar el perfil de los clientes neuquinos, sus inquietudes gastronómicas y las claves para desarrollar un espacio multipropósito que modifique los hábitos de consumo en la ciudad.

Polo Gastronomico Acceso Norte proyecto Neuquen (2)

Según el estudio, el 60% de los neuquinos salen a comer entre 1 y 4 veces al mes, por lo que Terraza Norte se propone triplicar la frecuencia para motorizar una actividad que se ve afectada por la falta de variedad en las cartas, las dificultades para estacionar en el microcentro y un diseño de locales que muchas veces no prioriza a la gastronomía.

Todos los detalles del nuevo polo gastronómico de Neuquén

Aunque aún falta para la habilitación del espacio al público, los desarrolladores del proyecto ya adelantaron algunos de sus aspectos más novedosos. El diseño incluye varios niveles en diálogo, integrados también a las plazas aledañas, y con una propuesta que eleva la vara en la gastronomía de la zona.

Gaido polo gastronómico (3)

En el primer nivel, con orientación hacia el sur, ubicará el área de La Recova. Este sector cuenta con un gran local de 800 metros en la esquina y otros seis módulos que pueden agruparse para permitir el desarrollo de los restaurantes de gran tamaño. Los encargados del proyecto ya iniciaron conversaciones con cadenas y restaurantes de gran prestigio en otras ciudades argentinas, para generar la convivencia de una carta internacional.

"En este espacio buscamos darle lugar a la cocina americana, italiana, alguna propuesta japonesa o asiática en general y que también esté la presencia de la cocina local", dijo Lagos sobre este sector de Terraza Norte, que tendrá un total de 2 mil metros cuadrados de restaurantes con formato tradicional.

En la margen izquierda del polo, que da a la calle Salta, está prevista la construcción de un Food Hall. Se trata de un patio de comidas gourmet que contará al menos con 15 propuestas gastronómicas y con la posibilidad de sumar stands o kioscos en los pasillos para alimentos al paso, como helados o productos de menor elaboración en el lugar.

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Este patio permitirá que los comensales consuman de distintos restaurantes y se sienten juntos en una misma mesa, e incluirá marcas con cocinas mexicana, española, patagónica y un wine bar, entre otras propuestas. A diferencia de La Recova, el foof hall tendrá una ambientación uniforme y compartida, sin el diseño propio de cada restaurante.

En el sector derecho, sobre la Diagonal 9 de Julio, habrá espacios para al menos cuatro emprendimientos de postres y comidas dulces. Allí se concentrarán las cafeterías, heladerías, chocolaterías o pastelerías. También se propone la creación de un "mercat": un espacio para comprar alimentos orgánicos y productos gourmet.

"Es algo que hoy no existe en la ciudad, por lo que la oferta de este tipo de productos es escasa o está distribuida por distintas zonas", aclaró Lagos.

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El espacio contará también con una terraza central para consumir alimentos al aire libre, y un anfiteatro en la margen norte, que convivirá con la Plaza de la Diversidad y tendrá una agenda de espectáculos también coordinada por la empresa. De este modo, los visitantes del polo podrán comprar su comida en distintos restaurantes para compartirla luego mientras disfrutan de un show.

Pick up point: la propuesta novedosa para el delivery

Terraza Norte contará con un total de 1500 sillas, aunque el número de usuarios podría ser superior si se tiene en cuenta la rotación y la cantidad de personas que transitarán por la terraza y el anfiteatro.

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A ellos hay que sumar todos los que compren un menú en estos restaurantes para consumirlo en casa. Para ellos, se diseñó una moderna solución que no incluye sólo un espacio exclusivo para las motos de repartos sino también un punto de entrega compartido entre todos los locales.

El Pick Up Point permite que una familia de Neuquén ordene comida de distintos restaurantes de Terraza Norte en un único pedido. Este espacio gestiona de forma integral todas las comandas para que el usuario o el repartidor las retire desde su auto, de una forma mucho más ágil que si tuviera que hacer pedidos y esperar la entrega en cada restaurante por separado.

Del estacionamiento a un espacio integral

Parte de la propuesta incluye la premisa inicial de la licitación: crear nuevas plazas para estacionar en una zona congestionada de la capital. De esta manera, el proyecto avanza con la creación de dos niveles de subsuelos que ofrecerán un total de 650 sitios para estacionar vehículos.

“Ahora estamos en la etapa de trabajo silencioso. Ya estamos terminando la excavación de más de 60 mil metros cúbicos, para que se ubiquen 2 niveles de estacionamiento porque son subterráneos. La obra de hormigón y estructura ya comenzó“, aclaró Giulio Retamal, de RJ Ingeniería, otro de los actores clave para el desarrollo de este espacio.

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Su firma ya había trabajado en el desarrollo de otros iconos de la ciudad, como el Paseo de la Costa o el Estadio Ruca Che; sin embargo, consideró que es la primera vez que se hace una obra con tanto trabajo de planificación y la incorporación de hasta un asesor gastronómico para pensar cada detalle. “Dada uno aporta su expertisse y estamos muy contentos que se logró una mezcla de un concepto más técnica, funcional y seguro con un diseño distinto“, afirmó.

Retamal aclaró que el objetivo es generar un espacio que pueda albergar marcas de jerarquía gastronómica que hoy están ausentes en Neuquén, para elevar la vara de la calidad en las salidas y también para crear un nuevo polo de atracción a partir de una agenda artística en el anfiteatro, el auditorio cubierto y los espacios internos.

Embed Acompañamos la presentación del proyecto del Polo Gastronómico y Estacionamiento Subterráneo que transformará el centro de Neuquén. Una sinergia junto al sector privado para potenciar el turismo y la infraestructura. pic.twitter.com/tbU54jd4LA — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) June 19, 2026

La premisa inicial del Polo también se cumple: los estacionamientos tendrán sistemas inteligentes de lectura de patentes para agilizar la entrada y la salida, y buscarán complementar no sólo el uso diurno de aquellos que entran a Neuquén por motivos laborales sino el uso recreativo que les darán los que aprovechen las actividades de Terraza Norte.

“Todos los que vienen a Neuquén lo marcan como una carencia, no es un pálpito por el que estamos apostando“, dijo el empresario sobre la obra, que tiene un plazo de dos años y que los desarrolladores buscan acelerar. Como se trata de una concesión a cambio de la explotación futura, las inversiones de hoy podrán recuperarse una vez que el sitio comience a operar. “No descartamos una habilitación parcial“, aclaró.

Para el director de RJ Ingeniería, la unión de tres empresas neuquinas permitió darle un valor agregado al diseño integral, desde la decisión quitar el protagonismo al estacionamiento hasta una lectura más cercana de los hábitos de los ciudadanos. “Entendemos a los neuquinos y queremos crear algo que combine bien con los que viven acá“, afirmó.