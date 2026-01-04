Mientras avanza el nuevo estacionamiento subterráneo en Neuquén, la Municipalidad rediseña el acceso norte

La obra que permitirá a la ciudad de Neuquén contar con un Polo Gastronómico y un estacionamiento subterráneo ya comenzó y avanza sin pausa. La iniciativa es promovida por el municipio y ejecutada por un privado y se acompañará con el rediseño del acceso norte en la zona de Avenida Raúl Alfonsín , Salta y Diagonal 9 de Julio.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola , indicó que ya comenzó la excavación del proyecto ubicado en la rotonda de Pirkas que permitirá ejecutar 800 plazas de estacionamiento en dos niveles subterráneos.

“Es un gran proyecto para la ciudad que viene a resolver en parte una de las problemáticas importantes que es la disponibilidad de estacionamiento. La obra ya está iniciada y arriba contará con un polo gastronómico que será algo totalmente transformador para Neuquén y un lugar donde tendremos distintos tipos de ofertas gastronómicas con marcas de primer nivel a nivel nacional, con cafeterías y un desarrollo que será muy novedoso”, comentó el funcionario municipal.

obras acceso norte ciudad neuquen (1)

Nicola señaló que en este caso, la idea fue desarrollada por el municipio y licitada para que un privado haga la construcción y posterior administración, lo que representa el primer caso de este tipo que desarrolla la capital neuquina.

“Es el primer proyecto que se desarrolla con inversión 100% privada y que el recupero que hace el inversor es a partir de la concesión de los servicios, tanto del estacionamiento como de la explotación de ese centro gastronómico, durante un plazo de 30 años”, dijo Nicola.

Cómo avanza la obra en el acceso norte a Neuquén

En cuanto al avance de la obra, el secretario de Infraestructura, sostuvo que se inició la excavación y “en el mes de enero vamos a poder empezar a ver un cambio con las armaduras de hierro, el hormigonado de todos los cimientos y el comienzo de las losas. En unos 30 días vamos a empezar a ver otra dinámica distinta”, resaltó.

Además, el funcionario aclaró que el plazo de ejecución de esta obra son dos años, por lo que la inauguración está prevista para septiembre de 2027: “Hemos solicitado que desarrollen la obra de tal forma de que la primera planta de estacionamiento pueda empezar a funcionar antes porque la necesidad de estacionamientos es importante en la ciudad”, aclaró.

obras acceso norte ciudad neuquen (2)

En paralelo, el municipio avanza con el rediseño del acceso norte a la ciudad. Esta obra permitirá contar con un ingreso por Jujuy – a través de la apertura de la calle y conexión con la calle Doctor Ramón- y por 9 de julio, a través de un puente. La salida de la ciudad, en cambio, quedará determinada por la calle Salta.

“Con estas obras tendremos una mejora muy importante en todo el tránsito. Esto lo haremos en un año, por este motivo, queremos que lo antes posible se pueda habilitar ese primer nivel de estacionamiento para empezar a brindar ese servicio a la ciudad”, finalizó Nicola.