Neuquén bate récords en la construcción y mantiene un plan de obra pública en alza

El secretario Alejandro Nicola destacó que se superaron los 300 mil metros cuadrados. Los proyectos incluyen desde viviendas hasta hoteles y locales comerciales

La construcción sigue marcando el pulso de la ciudad de Neuquén y se consolida como una de sus principales actividades. En 2025 la Municipalidad ejecutó 165 contratos de obras públicas y se superaron los 300.000 metros cuadrados construidos por privados .

Así lo destacó Alejandro Nicola , secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, quien señaló que la cifra “es todo un récord para la ciudad”: “La industria de la construcción, tanto en lo privado como en lo público, en la ciudad capital, tiene un empuje muy grande. Este año hemos desarrollado 165 contratos de obra pública, pero la obra privada no se queda atrás”, dijo.

Nicola resaltó que en el marco del Plan Orgullo Neuquino , el municipio impulsó obras generales de infraestructura que incluyeron nuevas avenidas troncales, ingresos a la ciudad, pavimento en distintas calles y nuevas ampliaciones del Paseo Costero, entre otras.

“Toda la superficie urbana que ejecuta la Municipalidad sirve para que haya oportunidades en los privados para hacer sus desarrollos. Todo lo que se hizo en la costa de los ríos generó muchos proyectos que se están activando en esas zonas para el desarrollo de actividades económicas como la gastronomía o la hotelería o lo residencial”, señaló.

alejandro nicola

En este punto, remarcó que fue un año superador en la construcción, con más de 300.000 metros cuadrados: “Hasta el mes de noviembre superábamos los 270.000 metros cuadrados ya registrados y diciembre es un mes donde se registran muchos metros más. Este 2025 será un año récord”, expresó.

El secretario destacó, además, el impulso desde el municipio para fomentar el trabajo con el sector privado y así impulsar el desarrollo de la ciudad: “La política de Estado que el intendente Mariano Gaido ha fijado apunta a articular entre lo público y lo privado. Las obras públicas que hacemos buscan generar oportunidades para que los privados desarrollen sus actividades. En los años 80 había seis edificios y hoy hay más de 1.000. Hay una escala distinta de ciudad y eso hace que haya actividades nuevas económicas”.

En este sentido, ejemplificó con el desarrollo de medios mecánicos de elevación, ascensores, montacargas o grúas que multiplicaron su presencia en la ciudad.

construccion neuquen (4)

No es solo levantar edificios en Neuquén

“La actividad económica que genera la construcción no se limita a levantar edificios, sino que continúa mucho después de finalizada la obra. Neuquén es una ciudad que viene evolucionando y ampliando su entramado productivo, con nuevas actividades y servicios que acompañan ese crecimiento”, expresó.

A lo que explicó que actualmente hay 16 empresas dedicadas al mantenimiento de medios mecánicos de elevación, como ascensores y montacargas, que trabajan de manera permanente debido a los estrictos controles de seguridad y a la necesidad de asistencia técnica continua.

“Se trata de una actividad económica indirecta, pero directamente vinculada al crecimiento de la construcción y al desarrollo urbano sostenido”, señaló.

Además, puntualizó que en la actualidad hay 100 edificios en altura en construcción en la ciudad, lo que refleja el fuerte dinamismo del sector inmobiliario y la inversión privada.

construccion neuquen (3)

En cuanto a la expansión urbana, indicó que el crecimiento horizontal se concentra en los barrios Valentina Sur, Valentina Norte y Confluencia, zonas que cuentan con numerosos proyectos en desarrollo. A esto se suma la expansión hacia el norte de la ciudad, con los Distritos y la ampliación del ejido urbano, que explican gran parte del crecimiento de Neuquén.

Respecto al crecimiento en altura, detalló que los nuevos edificios se están desarrollando principalmente sobre las calles San Juan, Leloir, Doctor Ramón, la avenida Argentina y otras arterias del microcentro, donde se concentra una intensa actividad económica.

También destacó el avance de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, que establece nuevos indicadores para la construcción en altura en las principales avenidas troncales de la ciudad, brindando mayor previsibilidad al sector y ordenando el desarrollo urbano.

“El crecimiento en altura se está dando en todas las troncales. La avenida Soldi, que no existía hasta hace algunos años, hoy cuenta con nuevos indicadores. En Obrero Argentino ya hay varias torres y este proceso continuará”, afirmó.

Comentó que comienzan a convivir distintos modelos de desarrollo urbano, con avenidas troncales que concentran edificios en altura y barrios intermedios que mantienen otras modalidades de construcción, logrando una ciudad más integrada.

construccion neuquen -VERTICAL-

La construcción de proyectos turísticos

El crecimiento del turismo también impacta en la actividad constructiva. Al respecto, indicó que hay proyectos hoteleros presentados y próximos a aprobarse.

“Neuquén avanza hacia una mayor oferta de hotelería de alta categoría, impulsada por un crecimiento económico único en el país”, sostuvo.

“Actualmente, los fines de semana la ocupación hotelera alcanza el 70%, cuando antes era apenas del 20%”, añadió.

Por último, señaló que del total de metros cuadrados registrados, un 35% corresponde a viviendas familiares, es decir, un tercio del general y un 41% a viviendas unifamiliares: “El dato relevante de la ciudad es que lo que queda, es decir, un 24% son otro tipo de obras que son locales comerciales, industriales y oficinas. Eso es distintivo de la ciudad y, si lo comparamos con otras ciudades, y marca que Neuquén tiene un peso importante en el desarrollo de las obras y que está creciendo en esa línea”, finalizó Nicola.