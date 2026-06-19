Nadia Márquez y Alejandra Monteoliva se reunieron en Neuquén: de qué hablaron

La ministra nacional estuvo en la ciudad junto con la legisladora y referente libertaria en la provincia.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva ,se reunió este viernes con la legisladora y referente en Neuquén de La Libertad Avanza ( LLA ), Nadia Márquez, en su paso por la capital provincial.

La funcionaria de alto rango fue recibida por la senadora nacional, con quien mantuvo una reunión de trabajo para analizar las políticas que impulsa la gestión de Javier Milei, “destinadas a fortalecer a las fuerzas federales, mejorar sus condiciones de trabajo y enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad”.

La senadora neuquina dijo que “la prevención del delito, la lucha contra el narcotráfico, el control de fronteras y la recuperación del orden son ejes centrales de la política de seguridad que lleva adelante el presidente Javier Milei”.

Por su parte, la ministra Monteoliva enfatizó sobre “la importancia de cuidar y acompañar a cada integrante de las fuerzas de seguridad, poniendo en valor medidas concretas orientadas a mejorar su calidad de vida y la de sus familias”.

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Nueva cobertura médica a las fuerzas

Se refirió a la implementación de una nueva cobertura médica para el personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina a través de MEDICUS. Destacó que se trata de una medida que beneficia a miles de efectivos activos, retirados y sus grupos familiares, garantizando un acceso más amplio y eficiente a los servicios de salud.

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La funcionaria nacional hizo hincapié en que el fortalecimiento de las fuerzas no solo implica brindar más herramientas operativas y recursos para combatir el delito, sino también "reconocer y acompañar a quienes diariamente arriesgan su vida para proteger a los argentinos".

Participaron del encuentro el diputado nacional Gastón Riesco; el director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Germán Pugnaloni; y los concejales Nicolás Montero, de la ciudad de Neuquén, y César Pérez, de Cutral Co.