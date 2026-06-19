El menor sufrió heridas de gravedad y permanece internado en estado crítico. Un hombre fue detenido por el caso y luego recuperó la libertad bajo fianza.

Arrojaron a un niño de 3 años al recinto de cocodrilos de un zoológico y la dueña se lanzó para rescatarlo

Un niño de tres años fue arrojado al recinto de los cocodrilos del zoológico Johnson's of Old Hurst, en Inglaterra , y la propietaria del establecimiento, Tracey Johnson, se lanzó para rescatarlo . El menor fue trasladado con heridas de gravedad al Hospital Addenbrooke, en Cambridge, y permanece internado en estado crítico pero estable.

La Policía de Cambridgeshire informó que recibió el aviso sobre el incidente a las 13:24 del jueves y que un hombre de 30 años fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato después de ser identificado por los investigadores como el responsable del ataque contra el niño. Posteriormente, las autoridades confirmaron que el sospechoso quedó en libertad bajo fianza .

Las autoridades también indicaron que, hasta el momento, no existen elementos que permitan establecer una relación previa entre el detenido, oriundo de Norfolk, y el menor.

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Según la policía local, el hombre fue declarado no apto para ser interrogado. Medios británicos como el Daily Mail señalaron que presenta una discapacidad intelectual.

La heroica intervención de la dueña del zoológico

La dueña del zoológico no dudó en descender al recinto para sacar al niño. La mujer dirige el establecimiento junto a su esposo Andy Johnson y ambos cuentan con amplia experiencia como cuidadores de animales.

“Conozco muy bien a Tracey, es una mujer encantadora y creo que debemos reconocer que sus acciones fueron increíblemente heroicas. Francamente, es justo lo que esperaría de ella; es exactamente lo que haría. Es una mujer muy valiente y fuerte”, reconoció Chris Newman, director del Centro Nacional para el Bienestar de los Reptiles, en declaraciones a BBC Radio 4.

Además, expresó: “Eso es lo que esperaría de Tracey, así es ella como persona. Sé que debe ser increíblemente difícil. Por el momento no lo sé, no he hablado directamente con la familia. Les envié un mensaje ayer para desearles lo mejor”.

“No sé en qué recinto estaba, pero la caída es de unos 4,5 metros, así que el hecho de que entrara tan rápido y salvara al niño es realmente un acto de valentía extraordinario”, destacó.

La Policía aseguró que el detenido no conocía al niño de 3 años

La inspectora Verity McCann explicó que se entablaron distintos diálogos con “las personas que se encontraban en el zoológico en el momento de este lamentable incidente para comprender mejor las circunstancias”.

“No creemos que el hombre detenido y el niño se conozcan”, deslizó. El servicio de ambulancias confirmó que al lugar fueron enviados un vehículo de asistencia médica, un vehículo de respuesta rápida, y un helicóptero sanitario para asistir en el operativo.

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A través de un comunicado publicado en redes sociales, Johnson's of Old Hurst informó que, “por respeto a la familia”, el sector Tropical House permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

El establecimiento añadió: “Nuestros pensamientos y oraciones están con el niño y su familia tras el incidente ocurrido hoy”.

Cómo es el zoológico Johnson's of Old Hurst

El zoológico está ubicado en la localidad de Old Hurst y alberga más de un centenar de animales, entre ellos leones, tigres, osos perezosos, capibaras y suricatas. Los cocodrilos permanecen en un edificio tropical instalado en un antiguo establo, mientras que el resto de las especies se distribuye en recintos al aire libre.

En ese espacio habitan al menos quince cocodrilos y caimanes. Entre ellos se encuentran Romeo y Cuddles, dos cocodrilos del Nilo que miden entre 2,7 y 3,3 metros. Romeo es el macho de mayor tamaño del recinto y puede alcanzar un peso cercano a los 220 kilos.

Según la información difundida por el propio zoológico, la familia Johnson lleva dos décadas dedicada al cuidado de cocodrilos. Además, Andy Johnson participó en la elaboración de un dossier europeo sobre la cría, el bienestar y el manejo de estos reptiles.

Especialistas deslindan de responsabilidad al zoológico

Chris Newman, director del Centro Nacional para el Bienestar de los Reptiles (National Centre for Reptile Welfare), una organización vinculada al cuidado y protección de estos animales, desligó al zoológico de responsabilidades sobre el incidente.

“No creo que podamos culpar al zoológico, creo que no deberíamos tener reacciones negativas por esto, habrá un sector que se opone a los zoológicos que utilizará esto para argumentar por qué todos los zoológicos deberían cerrarse, no tengamos ese debate”, solicitó.

Cocodrilo Inglaterra 2 Arrojaron a un niño de 3 años al recinto de cocodrilos de un zoológico y la dueña se lanzó para rescatarlo

En declaraciones a medios ingleses, agregó: “El zoológico está increíblemente bien administrado, la ley de licencias para zoológicos es muy estricta. Por lo que entiendo, lo que pasó fue que un señor simplemente tomó a un niño y lo arrojó dentro; esto es algo totalmente impredecible”.

“Podría pasar en un centro comercial, podrías empujar a alguien delante de un autobús, acciones como esta son casi increíbles”, completó.