Denunció a un hombre que acompañó a sus hijas al baño de mujeres, el caso se hizo viral y se quedó sin trabajo

El hecho ocurrió en una estación de servicio de Estados Unidos, donde se produjo una fuerte discusión que terminó con la intervención de la Policía.

La situación se originó cuando un hombre ingresó a un sanitario femenino que estaba vacío para acompañar a sus dos pequeñas hijas.

Un hombre que denunció ante la Policía a un padre por ingresar con sus dos hijas pequeñas al baño de mujeres de una estación de servicio en Estados Unidos perdió su trabajo en el sector inmobiliario después de que el episodio se volviera viral en las redes sociales.

“La conducta que se muestra en el video no refleja los valores de Overstreet Properties ni los estándares que esperamos de quienes representan a nuestra organización”, explicó la compañía.

La decisión fue comunicada luego de la amplia difusión que alcanzó el caso y de la identificación pública del hombre involucrado.

La situación se originó cuando Tyler Brodsky ingresó al sanitario femenino para acompañar a sus dos hijas durante una parada en una sucursal de QuikTrip, mientras realizaba un viaje por la ruta entre Florida y Oklahoma.

Embed - Y’all make this man famous. We stopped at a QuikTrip on our road trip from Florida back to Oklahoma so my daughters could use the restroom. The women’s restroom was empty, so I took them in. I’d rather do that than bring two little girls into a men’s bathroom full of grown men and dirty stalls. This guy comes barging in yelling, scares my daughters, and somehow thinks THEY should’ve been in the men’s room instead. Am I wrong here? #GirlDad #RoadTrip #parenting #fyp #viral @tylerbrodsky2 Y’all make this man famous. We stopped at a QuikTrip on our road trip from Florida back to Oklahoma so my daughters could use the restroom. The women’s restroom was empty, so I took them in. I’d rather do that than bring two little girls into a men’s bathroom full of grown men and dirty stalls. This guy comes barging in yelling, scares my daughters, and somehow thinks THEY should’ve been in the men’s room instead. Am I wrong here? #GirlDad #RoadTrip #parenting #fyp #viral original sound - Tyler Brodsky

Según explicó posteriormente, tomó esa decisión porque el baño estaba vacío y consideró que era la alternativa más segura para las menores.

El video registrado por el propio Brodsky muestra una fuerte discusión dentro del establecimiento comercial. Más tarde, se observa a la Policía acudir al lugar.

Qué dijo la empresa que desvinculó al denunciante

Tras la repercusión del caso en internet, un representante de Overstreet Properties, con sede en Starkville, Mississippi, indicó que el denunciante era un contratista independiente y agente inmobiliario con licencia que se encontraba realizando un viaje personal ajeno a la compañía.

Poco después, la empresa publicó el comunicado en el que anunció el fin de la relación laboral. “Overstreet Properties tiene conocimiento de videos que circulan en las redes sociales que muestran la conducta de un excontratista independiente durante un viaje personal que no estaba relacionado con la empresa”, expresó la empresa.

Empresa baño Estados Unidos El comunicado de la empresa que rompió el vínculo con el hombre que realizó la denuncia a la Policía.

El texto agregó: “Nuestro enfoque sigue centrado en brindar un servicio de calidad a nuestros clientes, socios y a la comunidad”.

“La persona que aparece en el vídeo ya no está vinculada a Overstreet Properties”, concluyó el comunicado.

Cómo se originó la discusión en el baño de la estación de servicio

El video difundido por Brodsky muestra el momento en que ayuda a sus hijas a lavarse las manos dentro del baño de mujeres mientras otro hombre habla por teléfono y dice en voz alta: “Hay un hombre con sus dos hijas pequeñas en el baño. Se está lavando las manos con sus hijas ahora mismo”.

En las imágenes también se observa a una de las niñas llorando y abrazada a su padre mientras el otro protagonista continúa cuestionando su presencia en el lugar y asegura que su esposa intentaba utilizar el sanitario junto con su madre, a quien describió como una persona enferma.

Baño mujeres 2 denunciante El hombre que dio aviso a la Policía es contratista independiente y agente inmobiliario con licencia.

Al compartir la grabación, Brodsky explicó por qué había decidido ingresar al baño femenino. “Paramos en un QuikTrip durante nuestro viaje por carretera de Florida a Oklahoma para que mis hijas pudieran usar el baño”, escribió.

Luego añadió: “El baño de mujeres estaba vacío, así que las llevé adentro. Prefiero eso a llevar a dos niñas pequeñas a un baño de hombres lleno de adultos y cubículos sucios”.

“Este tipo entró a la fuerza gritando, asustó a mis hijas y, de alguna manera, pensó que ellas deberían haber estado en el baño de hombres”, cuestionó.

La intervención clave de la Policía

Un día después de la viralización del primer video, Brodsky publicó una actualización para explicar cómo continuó la situación una vez que arribaron los agentes. Según relató, la Policía llegó con rapidez al lugar y mantuvo conversaciones por separado con ambas partes para conocer lo sucedido.

El padre aseguró que los efectivos le señalaron que el caso podía interpretarse desde distintos puntos de vista y le hicieron notar que llevar a dos niñas pequeñas a un baño de hombres también podía generar cuestionamientos, del mismo modo que un padre acompañándolas en un baño de mujeres.

De acuerdo con su relato, los agentes le manifestaron que no había cometido ninguna infracción y luego solicitaron al otro hombre que abandonara la estación de servicio.

Baño mujeres 5 El padre apuntado por el denunciante explicó que entró al baño de mujeres porque era la alternativa más segura para las menores.

Brodsky también agradeció la intervención de la gerente del establecimiento por asistir a sus hijas durante el momento de tensión. “Cuando todo esto sucedió, Melissa intervino de inmediato. Se preocupó por mis hijas, ayudó a calmar la situación y se aseguró de que estuviéramos bien”, remarcó.

Después de controlar la discusión, los policías hablaron con las niñas para transmitirles que no corrían ningún peligro por haber estado en el baño junto a su padre.

“La mayoría de los padres no intentan incomodar a nadie. Simplemente intentamos cuidar de nuestros hijos y mantenerlos a salvo”, reflexionó Brodsky.