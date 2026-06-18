Escándalo en México: acusan a una funcionaria de simular su secuestro para exigir un rescate millonario

La Fiscalía del Estado de México asegura que la presidenta municipal de Tenancingo actuó junto a cinco sospechosos para obtener recursos de manera ilegal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acusa a la alcaldesa de exigir un rescate de más de dos millones de dólares.

Una funcionaria municipal mexicana fue acusada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de llevar a cabo una maniobra junto a cinco involucrados, entre ellos su esposo, para fingir su secuestro con el objetivo de exigir un rescate equivalente a más de dos millones de dólares.

Se trata de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo , una ciudad ubicada en el Estado de México. Según el Ministerio Público, la audiencia en la que deberá responder por la acusación fue fijada para el próximo 9 de julio.

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, la denuncia que la funcionaria realizó el 1 de junio sobre una supuesta privación ilegal de la libertad habría formado parte de una estrategia para obtener recursos públicos de manera irregular.

Además de Nápoles Pacheco y su esposo, el expediente judicial alcanza a su cuñado y a otras tres personas que habrían colaborado en la ejecución de la maniobra, elevando a seis el total de sospechosos identificados por las autoridades.

Cómo avanza la causa judicial contra la funcionaria

En un comunicado oficial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México explicó que inició un proceso legal "por la probable comisión del hecho delictivo de simulación de secuestro, y ordenó la aprehensión en contra de Karla Valeria 'N' y Víctor Manuel 'N', quienes ya fueron detenidos junto con Cristian 'N'".

La Fiscalía también informó que obtuvo órdenes de captura contra José Roberto "N" y Oscar "N", quienes permanecen evadidos de la justicia. En cuanto a Nancy Nápoles Pacheco, precisó que fue acusada por el mismo delito.

Funcionaria México 4 La imagen que difundió sobre los sospechosos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En paralelo, Karla Valeria "N" y Víctor Manuel "N" son investigados por el delito de extorsión, ilícito que podría derivar en penas de hasta 25 años de prisión de acuerdo con la legislación mexicana.

Según los investigadores, el supuesto secuestro denunciado por la presidenta municipal habría sido organizado para reclamar un rescate de 40 millones de pesos mexicanos (unos 2.3 millones de dólares) que presuntamente serían obtenidos de fondos públicos con el propósito de cubrir un faltante económico en la administración local.

Respecto de la acusación principal, la autoridad recordó que el artículo 14 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro contempla penas de hasta 16 años de prisión para particulares involucrados en este tipo de conductas.

En el caso de servidores públicos, el artículo 13 de la misma norma prevé sanciones de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

Qué dijo la funcionaria antes de la denuncia

Antes de que la Fiscalía diera a conocer las conclusiones de la investigación, Nancy Nápoles Pacheco realizó un video en el que se dirigió a los habitantes de Tenancingo y cuestionó la información que circulaba sobre su situación.

"Estoy haciendo esta transmisión porque para mí es muy importante que las y los ciudadanos tenancinguenses, principalmente, tengan la información de parte de su servidor", prologó.

Luego, criticó las publicaciones difundidas en redes sociales: "A mí me sorprende muchísimo la imaginación y la capacidad que tienen algunas páginas que circulan en redes sociales para distorsionar, para malinformar”. “¿Hasta dónde llegan con tal de obtener una reacción en sus páginas?", se preguntó.

Funcionaria México 5 La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) difundió imágenes sobre el presunto secuestro.

En otro tramo del video aseguró encontrarse en buen estado luego del episodio que había denunciado. "Quiero que sepan las y los ciudadanos tenancinguenses que me encuentro bien, que sí, efectivamente, me tocó vivir una situación difícil, pero estoy bien", manifestó.

Además, agradeció las muestras de respaldo recibidas al señalar: "Quiero agradecer todos los mensajes de solidaridad, de apoyo, de sororidad y de respaldo que he recibido".

Por último, pidió que la población solo tomara como válidas las comunicaciones difundidas desde sus canales oficiales. "Les pido hacer total y absolutamente caso omiso a cualquier información que no publique yo desde este perfil. Es muy importante que no colaboremos ni sumemos a todo el amarillismo que ya se genera", afirmó.

Quién es Nancy Nápoles Pacheco, la funcionaria acusada

Nancy Nápoles Pacheco es una abogada y política mexicana que nació y creció en Tenancingo. Desde sus primeros años de actividad política estuvo vinculada a espacios relacionados con la figura de Andrés Manuel López Obrador y con el denominado Gobierno Legítimo.

Es licenciada en Derecho y manifestó públicamente ser candidata a obtener el grado de Maestra en Administración Pública. Entre 2014 y 2017 trabajó como coordinadora de capacitaciones en la consultoría Clonia, especializada en liderazgo político.

Funcionaria México Nancy Nápoles Pacheco es una abogada y política mexicana que nació y creció en Tenancingo, donde ahora es alcaldesa.

Posteriormente fue diputada local en la LX Legislatura del Estado de México por el Distrito 7 con cabecera en Tenancingo y ocupó la presidencia del Consejo Político Estatal de Morena en esa entidad.

Tras imponerse en las elecciones de 2024 con más de 11 mil votos, asumió la conducción del municipio hasta 2027. Su trayectoria también incluye tareas como defensora pública y participación en causas feministas.

Aunque documentos anteriores la identificaban como soltera, la investigación de la Fiscalía señala a José Roberto "N" como su esposo.