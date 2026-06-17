Una avioneta cayó sobre una autopista en Texas: un muerto y un dramático escape entre las llamas

Automovilistas que pasaban por el lugar colaboraron en las tareas de rescate. Las autoridades confirmaron un muerto.

Una avioneta cayó sobre una autopista de Texas, Estados Unidos , y varios de sus ocupantes lograron salir de su interior en medio de las llamas . Automovilistas que transitaban por el lugar detuvieron la marcha y se acercaron para colaborar con el rescate antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El hecho se produjo en la ciudad de Laredo , donde la aeronave privada quedó detenida tras impactar contra una barrera de contención de la autopista Loop 20 . La Policía local confirmó que seis personas viajaban a bordo y que una de ellas murió .

Con el incendio ya declarado, los intentos por abrir una vía de salida permitieron que parte de los ocupantes abandonara la aeronave. Videos difundidos en las redes sociales registraron esos momentos y mostraron el aparato apoyado sobre uno de sus laterales.

Las autoridades indicaron que no hubo heridos entre los ocupantes de los vehículos que transitaban por la autopista al momento del impacto.

El impactante relato de testigos del accidente

Zayra Garza, una esteticista que regresaba a su casa junto a compañeros de trabajo, fue una de las personas que quedó frente a la aeronave pocos instantes después del accidente.

Según contó, comenzó a grabar con su teléfono mientras avanzaba hacia el lugar y luego estacionó cerca del avión, que ya estaba incendiándose.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Turbinetraveler/status/2067149092623470939%20&partner=&hide_thread=false BREAKING: A NetJets Cessna 680 Citation Latitude (N523QS) crashed on a highway while attempting an emergency landing near Laredo International Airport, Texas.



The aircraft had diverted to Laredo after declaring an emergency while en route from Los Cabos, Mexico, to Austin,… pic.twitter.com/BGDqZqdz9w — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 17, 2026

La mujer afirmó que uno de los ocupantes golpeaba una de las ventanillas de la cabina en un intento por abandonar la aeronave. Poco después, varios automovilistas descendieron de sus vehículos y comenzaron a colaborar desde el exterior, intentando remover la puerta o romper los vidrios.

Su esposo se sumó a esas maniobras y, de acuerdo con el relato de Garza, una puerta finalmente pudo abrirse. La testigo aseguró que tres personas que aparentaban ser adolescentes abandonaron rápidamente la aeronave, seguidas por quien parecía desempeñarse como piloto.

También dijo que otro integrante de la tripulación intentó sacar a una persona que aparentaba estar inconsciente. “Parecía parte de una película. Estaba en shock”, dijo Garza en declaraciones reproducidas por medios locales.

“Lo que me preocupaba era el fuego. Me preocupaba que pudiera haber explotado en cualquier momento”, explicó.

Qué se sabe del accidente de la avioneta en la autopista de Texas

Jose Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo, informó que el choque ocurrió poco después de las 22 y confirmó que seis personas viajaban en la aeronave.

Avioneta texas nota Una avioneta cayó sobre una autopista en Texas

“El tráfico en ambos sentidos de la circunvalación (Loop) se encuentra actualmente cerrado cerca de la intersección de Saunders Street y Clark Boulevard. El cierre en dirección norte comienza en Cuatro Vientos Road, mientras que el tráfico en dirección sur se desvía y se cierra en Saunders Street”, informaron las autoridades en un comunicado.

La aeronave involucrada era un Cessna Citation Latitude, un jet bimotor identificado mediante los registros de FlightAware. Los datos disponibles indican que había despegado del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, en México, a las 18:19.

Hasta el momento no se difundieron las causas que provocaron el accidente cuando el avión se aproximaba a Laredo, ubicada a unos 225 kilómetros al sudoeste de San Antonio.