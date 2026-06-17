Otra tragedia sacude a Brasil: se aplicaba repelente, resbaló y murió antes de iniciar un descenso en rápel

Sucedió días después de la muerte de una joven durante una práctica de puenting en Sao Paulo. Un guía intentó salvar a la víctima y casi cae con ella.

A diferencia del accidente registrado en Brasil el último fin de semana, la víctima llevaba colocado todo el equipo de protección personal.

Una mujer de 59 años murió tras caer desde una cueva antes de iniciar un descenso en rápel en Brasil . Rosemary Suzart Garcia perdió el equilibrio mientras se aplicaba repelente de insectos sobre un sendero empinado y se precipitó unos 30 metros.

El accidente se produjo en Maricá, una ciudad cercana a Río de Janeiro, cuando la víctima avanzaba hacia el punto de anclaje junto con un grupo de 15 personas.

Un guía que encabezaba el recorrido intentó sujetarla cuando advirtió que caía, pero no logró alcanzarla . En su intento por evitar el desenlace también estuvo a punto de precipitarse y consiguió sostenerse de la raíz de un árbol .

Según relataron los testigos a la Policía, la víctima ya llevaba colocado todo el equipo de protección personal exigido para la actividad, incluidos casco y guantes, a diferencia de lo ocurrido días atrás en el estado de Sao Paulo, también en Brasil, cuando una joven murió al ser arrojada al vacío sin que le fijaran la cuerda de seguridad durante una práctica de puenting.

Cómo fue la caída que derivó en la muerte de Rosemary Suzart García

El hecho ocurrió el domingo en la zona conocida como Gruta do Spar, un sitio frecuentado por quienes practican rápel y otras actividades al aire libre.

Rosemary Suzart Garcia, quien vivía en el barrio de Cordovil, en la zona norte de Río de Janeiro, caminaba por un sendero corto y de fuerte pendiente en dirección al lugar donde comenzaría el descenso, mientras manipulaba un repelente de insectos.

Según la reconstrucción que pudieron realizar los investigadores, al levantar una de sus piernas el pie con el que se sostenía resbaló sobre el terreno, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera hacia el precipicio.

Rapel Brasil La víctima de un nuevo accidente en Brasil cayó desde una altura aproximada de 30 metros.

Giovani Maximino, integrante del grupo que participaba de la actividad, contó a G1 que presenció la secuencia desde una posición cercana al instructor.

"El guía intentó sujetarla y casi se cae también. La altura es de unos 30 metros. Ella acababa de aplicarse repelente de insectos. ¡Fue todo muy rápido!", afirmó.

El propio guía declaró posteriormente ante la Policía que corrió para intentar tomarla del brazo, pero no llegó a hacerlo a tiempo. También manifestó que se lanzó en dirección a la mujer y que logró aferrarse a una raíz para evitar caer junto con ella.

La investigación sobre el accidente

El Departamento de Bomberos informó que recibió el aviso a las 10:44 de la mañana del domingo. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar encontraron a Rosemary Suzart Garcia ya fallecida.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense de São Gonçalo, mientras que la Policía Civil inició una investigación y realizó pericias en el sitio donde ocurrió el accidente.

El delegado de la comisaría 82, Cláudio Vieira, indicó que el guía responsable del recorrido contaba con todas las habilitaciones necesarias para desarrollar este tipo de actividades. Según informó la policía, le restaba presentar las certificaciones correspondientes ante las autoridades.

Rapel Brasil 2 Según testigos, la mujer que murió en Brasil resbaló cuando intentaba aplicarse repelente de insectos.

En paralelo, la Municipalidad de Maricá difundió un comunicado para aclarar que la Gruta do Spar se encuentra dentro de una propiedad privada ubicada en los límites del Refugio de Vida Silvestre Municipal de Maricá.

"Al tratarse de propiedad privada, el Ayuntamiento no es responsable de autorizar, inspeccionar ni prohibir las actividades de rápel que se realicen en el lugar. Las circunstancias del accidente serán investigadas por las autoridades competentes", señaló el texto oficial.

Por qué la cueva es un destino elegido para el rápel

La Gruta do Spar está ubicada cerca de Inoã, en el municipio de Maricá, y se originó en una antigua explotación minera que dejó de funcionar hace aproximadamente medio siglo.

En esa zona se extraían minerales como feldespato y mica. Con el paso del tiempo, el lugar se convirtió en un atractivo turístico por sus formaciones rocosas, un lago natural y una cueva de unos 40 metros de altura utilizada habitualmente para la práctica de rápel.