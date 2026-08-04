Rolando Figueroa anunció que en 20 días se inauguran los primeros 10 km de la Ruta 7 - Cortaderas

El gobernador confirmó avances en la infraestructura vial del norte neuquino, destacó el desarrollo turístico y productivo de la región y anunció nuevas licitaciones.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este martes el acto por el 139° aniversario de Chos Malal con un fuerte anuncio en materia de infraestructura vial: confirmó que en 20 días se inaugurarán los primeros 10 kilómetros de la Ruta Provincial 7 y aseguró que, antes de fin de año, los 116 kilómetros previstos estarán en ejecución.

"En 20 días vamos a inaugurar los primeros 10 kilómetros de la Ruta 7", afirmó y adelantó que "antes de fin de año vamos a tener los 116 kilómetros en marcha y vamos a estar 100 kilómetros más cerca de la Confluencia".

El mandatario también destacó el avance de la circunvalación de Añelo y sostuvo que la Provincia ejecuta simultáneamente obras largamente esperadas en distintas regiones. "También estamos haciendo la circunvalación de Añelo, una obra histórica, sumamente reclamada y necesaria para todos los habitantes del norte neuquino" , señaló.

Al recordar el reclamo por las rutas provinciales, agregó: "Marcelo Rucci me decía: 'Yo quiero la Ruta 6'. Yo le respondía: 'Nosotros queremos la Ruta 7'. Algunos aprovechaban esas divisiones y no hacían ninguna ruta. Hoy estamos haciendo las dos".

Además, Figueroa anunció nuevas licitaciones para consolidar la conectividad internacional. "Antes de finalizar octubre vamos a estar licitando las rutas Andacollo-Los Miches y El Huecú-El Cholar-Pichachén para que el corredor bioceánico de todos los norteños sea una realidad de una vez por todas", expresó.

Figueroa remarcó que Chos Malal ocupará un lugar estratégico dentro de ese esquema de integración. "Chos Malal va a ser un nodo indispensable en el corredor bioceánico binacional para llegar a la región del Biobío, en Chile", sostuvo, y agregó que "los turistas que vayan desde la Pampa Húmeda hacia los puertos de Concepción los turistas van a tener que pasar por Chos Malal, por Andacollo, por Los Miches y por Guañacos. Y eso genera desarrollo".

En ese sentido, vinculó la inversión vial con el crecimiento económico y turístico. "Todas estas rutas, además de darnos fluidez en el tránsito, nos van a generar desarrollo para el turismo", afirmó.

Actividades productivas

También indicó que la Provincia impulsa nuevas actividades productivas: "Estamos pensando en desarrollar la acuicultura, incorporar más hectáreas bajo riego y generar obras importantes para el desarrollo post Vaca Muerta".

Durante su discurso también mencionó el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para restringir la venta de tierras fiscales. "Ayer enviamos a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir la venta de tierras fiscales a extranjeros", informó.

"Las tierras tienen que ser para argentinos, con prioridad para los neuquinos", remarcó, al tiempo que llamó a proteger el territorio: "Todas estas obras tienen que incentivar el cuidado de lo nuestro, y ahí viene el cuidado de nuestra tierra".

El gobernador planteó que el crecimiento provincial debe sostenerse sobre un modelo de desarrollo responsable. "Tenemos una mirada de desarrollo, pero cuidando el ambiente. Tenemos una mirada de progreso, pero trabajando todos los días", expresó. Y concluyó: "Esto no es un desafío sectorial ni político; es un desafío generacional. Tenemos que pensar qué les vamos a dejar a nuestros hijos".

Por su parte, el intendente Nicolás Albarracín destacó el acompañamiento provincial y anunció una serie de obras que transformarán la ciudad. Entre ellas sobresale la construcción de una nueva costanera para proteger la margen izquierda del río Curi Leuvú. "Vamos a construir la nueva costanera que se merecen los chosmalenses. Será una obra para proteger la margen izquierda del río Curi Leuvú, cuidar a nuestra comunidad y proyectar el futuro de Chos Malal", afirmó.

"Vamos a desarrollar el turismo porque estamos convencidos de que es una de las grandes oportunidades de crecimiento para Chos Malal", aseguró.

En materia de infraestructura urbana, resaltó la repavimentación del casco céntrico. "Después de 50 años, firmamos el convenio para repavimentar las calles del centro de Chos Malal, una obra histórica que incluye el recambio de cañerías", señaló. Precisó además que "vamos a intervenir 33 cuadras, entre ellas las calles 25 de Mayo, Sarmiento, General Paz y Urquiza, para brindar la infraestructura y la seguridad vial que nuestra ciudad merece".

En cuanto a la política habitacional, Albarracín anunció el inicio de nuevas soluciones para la comunidad. "Vamos a comenzar a construir las primeras viviendas de Chos Malal y lo haremos con total transparencia, porque cada casa debe llegar a quien realmente la necesita", manifestó.

Convenios firmados

La celebración también incluyó la firma de un amplio paquete de convenios entre la Provincia y el municipio. Se puso en marcha un plan integral de soluciones habitacionales y urbanización con una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos, que contempla la construcción de 22 viviendas del programa Neuquén Habita, otras 40 en el barrio Las Vertientes, 18 en el loteo municipal Ruta 40 y 22 en Chacra Sur. El programa incorpora además un Centro de Día con pileta para adultos mayores, la consultoría para desarrollar 2.500 lotes con servicios en La Meseta y la aprobación de planos de mensura para 687 lotes.

En infraestructura urbana se firmó el convenio para la repavimentación de 33 cuadras y el recambio de cañerías, con una inversión de 3.934 millones de pesos.

En salud, se acordó la ampliación del Hospital de Chos Malal para incorporar los servicios de hemodiálisis, nefrología y oncología, con una inversión de 800 millones de pesos, además de la entrega de una camioneta 0 kilómetro destinada al área de mantenimiento del establecimiento.

También se rubricó el inicio del proceso administrativo para la segunda etapa del Centro de Monitoreo, con una inversión de 250 millones de pesos; aportes destinados a la puesta en valor del Centro de Interpretación de la Primera Casa de Gobierno del Neuquén y a la impresión de la colección "Cantoras"; la entrega de títulos de propiedad en el marco del Plan Provincial de Regularización de Tierras; y un compromiso territorial para desarrollar la Diplomatura Universitaria en Abordaje Integral y Territorial de las Problemáticas Sociales junto a municipios y comisiones de fomento del Alto Neuquén y Vaca Muerta.

Del acto participaron los ministros de Seguridad, Matías Nicolini; de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; las ministras de Educación, Soledad Martínez y de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el secretario del Interior, Gustavo Coatz, y el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.