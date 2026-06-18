Tragedia en el Central Park: quiso salvar a su mamá y murió tras caer de un carruaje tirado por caballos

La víctima fue un turista indio de 18 años que recorría Nueva York con su familia. La tragedia sucedió tras la muerte de otro caballo en el mismo parque.

Una inesperada reacción del caballo dio inicio a la secuencia que derivó en el accidente en el Central Park.

Un joven de nacionalidad india murió horas después de caer de un carruaje tirado por caballos durante un paseo por el Central Park , en Nueva York , cuando intentaba ayudar a su madre. La víctima fue identificada como Romanch Mahajan , quien se encontraba de visita en la ciudad junto con sus padres y su hermano menor.

Una inesperada reacción del caballo dio inicio a la secuencia. Según informó The New York Times, Mahajan le pidió al cochero que les tomara una fotografía y el conductor detuvo el carruaje para cumplir con el pedido. En ese momento, con el cochero fuera del vehículo, el caballo llamado Sampson salió corriendo de manera repentina.

De acuerdo con el testimonio de Deepak Mahajan, padre del joven, Priya, la madre de Romanch, cayó del carruaje durante el desplazamiento.

Al advertir la situación, el joven intentó asistirla, pero también terminó precipitándose y golpeándose la cabeza con el pavimento.

Por ese motivo, fue trasladado de urgencia al Centro Médico New York-Presbyterian Weill Cornell. Allí murió el miércoles, un día después del accidente, como consecuencia de las heridas sufridas.

“Para salvar a su madre, se cayó”, dijo el padre de la víctima

El padre de la víctima repasó en diálogo con The New York Times el momento del accidente y reveló por qué se produjo la caída.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheSiasatDaily/status/2067501843073101997?s=20&partner=&hide_thread=false An Indian teenager died while trying to save his mother, who was thrown from a horse-drawn carriage after the horse suddenly bolted in the famous Central Park in New York City.



Romanch Mahajan, 18, was on his first trip to New York with his family when the incident took place on… pic.twitter.com/yZJnDJospW — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) June 18, 2026

“Estábamos gritando: ‘¡Ayúdenme, ayúdenme!’”, recordó Deepak Mahajan. Además, destacó: “Mi hijo, para salvar a su madre, se cayó”.

Durante la carrera descontrolada del caballo, el carruaje en el que viajaba la familia impactó contra otro vehículo similar y posteriormente volcó.

El relato de testigos del accidente: “El caballo se asustó”

Tatianna Bresler, empleada de una taberna cercana y testigo del accidente, comentó en declaraciones al New York Post que el joven "estaba gritando: '¡Mamá!'".

Fue en ese momento, dijo la mujer, que "el caballo se asustó y salió corriendo a toda velocidad". También indicó que fue ella quien llamó al 911 apenas observó el choque y escuchó los pedidos de ayuda. Según su relato, un hombre logró detener al caballo antes de que el carruaje terminara de volcar.

Central Park 1 El carruaje avanza sin control por el Central Park, provocando una tragedia.

Otro de los testigos fue el propietario de un puesto de helados y panchos ubicado cerca del lugar. En declaraciones a The New York Times aseguró: “El caballo iba rapidísimo; corría y corría. Dios mío, pensé que iba a ser un accidente grave”. Y agregó: “(El conductor) iba rápido, pero el caballo iba aún más rápido”.

Controversia por los paseos en carruaje en Central Park

Alexander Kemp, vicepresidente administrativo del sindicato Transport Workers Union (TWU) Local 100, difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación por lo sucedido.

"La seguridad en el parque ha sido una preocupación creciente para muchos, y es necesario realizar mejoras con respecto a todos los vehículos, incluyendo bicicletas eléctricas, vehículos de reparto, bicitaxis y carruajes tirados por caballos", declaró Kemp, según ABC 7 New York.

El dirigente también calificó la actuación del conductor como "inaceptable", señaló que el propietario del carruaje decidió suspenderlo indefinidamente e informó que Sampson será retirado de la actividad. El caballo, de siete años, llevaba apenas seis semanas trabajando en Central Park y no sufrió heridas.

Central Park nota La víctima fue identificada como Romanch Mahajan, quien se encontraba en Nueva York junto con sus padres y su hermano menor.

Por su parte, la organización Central Park Conservancy expresó igualmente sus condolencias a la familia de Mahajan y destacó que “un joven vino a disfrutar de nuestro parque y perdió la vida”.

“Ese no es un precio aceptable para una industria anticuada que opera en medio de uno de los espacios públicos más concurridos de Estados Unidos", cuestionó.

Además, la entidad reiteró su pedido para que la ciudad apruebe la denominada Ley Ryder, una propuesta que busca prohibir los carruajes tirados por caballos y ofrecer servicios de búsqueda laboral para los cocheros.

El antecedente de la muerte de otro caballo en el Central Park

La muerte de Romanch Mahajan ocurrió apenas una semana después de otro episodio registrado en Central Park que tuvo como protagonista a un caballo utilizado para paseos turísticos.

El martes 9 de junio, alrededor de las 19:30, la policía respondió a una llamada al 911 por la presencia de un caballo muerto cerca de West Drive y West 72.

En ese momento, el Departamento de Policía de Nueva York informó: “Tras hablar con el cochero, parece que el caballo sufrió un problema de salud”. También aclaró: “No hay indicios de delito y la investigación sigue en curso”.

Según CBS New York y ABC7NY, el animal, llamado Deniz y de 16 años, transportaba a dos pasajeros junto con su conductor cuando se desplomó con dificultades para respirar.

"El caballo se desplomó en un segundo, yo salí enseguida. Intenté sacarlo y liberarlo para que pudiera levantarse, pero murió en dos segundos", declaró el cochero Nurettin Kirbiyik.

La autopsia encargada por el sindicato y difundida a medios locales concluyó que el caballo probablemente murió tras ingerir una planta de tejo japonés altamente venenosa.

De acuerdo con TWU Local 100, en Nueva York funcionan aproximadamente 170 conductores y propietarios de carruajes con licencia que operan desde tres establos privados ubicados en el oeste de Manhattan y se encuentran sujetos a regulaciones locales sobre bienestar animal.