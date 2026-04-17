A caballo en Nueva York: así atrapó un policía a una mujer acusada de robar un bolso

El hecho ocurrió en Manhattan y quedó registrado por cámaras. La sospechosa, quien contaba con antecedentes penales, fue interceptada tras huir por la calle.

Según la Policía de Nueva York, la sospechosa le arrebató un bolso a una mujer mayor

Un agente de la unidad montada del Departamento de Policía de Nueva York persiguió a caballo a una mujer acusada de cometer un robo en Manhattan y logró detenerla con la ayuda de un testigo. El hecho ocurrió en el Upper West Side, donde la sospechosa le arrebató un bolso a una mujer mayor y emprendió la fuga.

El episodio ocurrió alrededor de las 11 de la mañana del miércoles cerca de la intersección de la calle West 72 y la avenida Columbus, en la zona del Upper West Side, en Manhattan.

Según la información policial, la sospechosa le arrebató un bolso a una mujer mayor que se encontraba sentada en el lugar.

La víctima señaló a la autora del hecho al agente, que en ese momento patrullaba la zona montado a caballo. Al advertir la situación, el oficial inició la persecución mientras le gritaba: “¡Deja de correr!”.

La mujer continuó la huida a pie, desplazándose por la vereda, pasando debajo de andamios y esquivando autos estacionados.

El seguimiento del policía sobre el caballo, identificado como Kelly, se extendió durante varias cuadras por la vía pública hasta que un transeúnte intervino y logró interceptar a la mujer.

De acuerdo con el parte oficial, la detención se concretó “con la ayuda de un testigo” y el bolso fue recuperado en el lugar.

Cómo fue la persecución de la sospechosa

El procedimiento fue registrado por la cámara corporal del agente, cuya identidad no fue difundida, y por un equipo de noticias de una cadena local que se encontraba en la zona realizando otro reportaje.

Las imágenes muestran el recorrido del caballo por la calle mientras el policía continúa dando órdenes a la sospechosa. En uno de los registros audiovisuales se escucha a la mujer negar la acusación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NYPDnews/status/2044803713341051355&partner=&hide_thread=false Whether on foot or on hooves, our officers are always ready.



After someone stole a purse near West 72nd Street, our Mounted officer & his horse, Kelly, kept on her trail.



Galloping down the street & with the help of a witness, they recovered the purse & apprehended the suspect. pic.twitter.com/A6qs7DyoK5 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 16, 2026

Al mismo tiempo, un transeúnte cuestiona la maniobra del agente y le grita: “¡Vas a lastimar a alguien! ¡Vas a lastimar a este caballo! ¿Qué te pasa?”. En el mismo video se oyen otros pedidos para que el oficial detenga la marcha del animal en la vía pública.

El material fue difundido posteriormente en redes sociales por el propio Departamento de Policía, que acompañó la publicación con un mensaje institucional: “Ya sea a pie o a caballo, nuestros oficiales siempre están listos”.

Qué cargos afronta la detenida

La mujer fue identificada como Felicia Field, de 44 años. Según la denuncia penal, fue imputada por hurto y por proporcionar información falsa a un agente de policía con el objetivo de ocultar su identidad, debido a que, al momento del arresto, habría brindado un nombre distinto.

Tras su detención, de acuerdo con información publicada por medios locales, las autoridades verificaron sus antecedentes y comprobaron que Field había sido condenada en 2001 por asesinato en segundo grado en un caso vinculado a la muerte de un taxista de 43 años durante un intento de robo cometido junto a otras personas un año antes.

nueva york 2 La sospechosa fue imputada por hurto y por proporcionar información falsa a la Policía de Nueva York.

Por ese hecho recibió una pena de entre 25 años y cadena perpetua, aunque obtuvo la libertad condicional el año pasado. Durante 2026, en tanto, ya había sido arrestada por otros tres delitos este año, entre ellos, amenazar a una persona con unas tijeras, patear a un hombre y robar mercancía por valor de 900 dólares, según precisó New York Post.

Desde los Servicios de Defensoría del Condado de Nueva York, que representan a la acusada, indicaron que no realizarían comentarios sobre el caso.

Voceros policiales señalaron que los agentes de la unidad montada suelen ser desplegados para tareas de control de multitudes o vigilancia en zonas concurridas, como Times Square, y no participan habitualmente en persecuciones de este tipo.