La fiscalización ambiental en Neuquén quintuplicó su actividad durante abril

Para acompañar el desarrollo de las actividades productivas bajo criterios de sostenibilidad y control permanente, la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Fiscalización y Control de Procesos , intensificó durante abril las tareas de control y monitoreo ambiental en todo el territorio neuquino.

Se alcanzó un total de 511 inspecciones realizadas en actividades vinculadas al sector hidrocarburífero, residuos especiales, minería y desarrollo sostenible.

Los datos reflejan un importante crecimiento de la actividad fiscalizadora respecto de abril de 2025, cuando se habían efectuado 91 inspecciones. De esta manera, la cantidad de controles realizados aumentó un 462 por ciento en términos interanuales, consolidando la política de fortalecimiento de la presencia territorial y el seguimiento de las actividades productivas.

Durante abril de 2026 se recibieron 607 solicitudes de inspección, de las cuales 542 estuvieron relacionadas con fiscalización de Oil & Gas, residuos especiales y minería, mientras que las restantes 65 correspondieron a fiscalización ambiental y desarrollo sostenible en el ámbito pecuario.

Fiscalización actividad hidrocarburífera (1)

Del total de inspecciones efectivamente realizadas, 478 estuvieron vinculadas a actividades de Oil & Gas, residuos especiales y minería, mientras que 33 correspondieron a controles ambientales y de desarrollo sostenible. Esto representa una cobertura del 84 por ciento de las inspecciones solicitadas para el período.

En el sector hidrocarburífero, los controles incluyeron el seguimiento de incidentes ambientales, la fiscalización de equipos de torre, relevamientos de instalaciones, canteras y programas de monitoreo ambiental. En este sentido, se realizaron 52 inspecciones asociadas al seguimiento de incidentes, 90 vinculadas a equipos de torre y 336 correspondientes a otras acciones de control y monitoreo.

Desde la Dirección Provincial de Fiscalización y Control de Procesos destacaron que en este último grupo se logró una cobertura superior a la planificada gracias al relevamiento y control integral de instalaciones en el yacimiento Aguada San Roque, operado por TotalEnergies.

Fiscalización actividad hidrocarburífera (2)

La comparación con abril de 2025 evidencia además un crecimiento significativo en todos los segmentos de fiscalización. Las inspecciones en actividades de Oil & Gas, residuos especiales y minería pasaron de 76 a 478 controles, mientras que las vinculadas a fiscalización ambiental y desarrollo sostenible aumentaron de 15 a 33 inspecciones.

Asimismo, los controles asociados al seguimiento de incidentes, canteras y programas de monitoreo crecieron de 60 a 388 intervenciones, y las inspecciones sobre equipos de torre pasaron de 16 a 90 durante el mismo período.

Los resultados obtenidos reflejan el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización ambiental de la provincia, orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, prevenir impactos ambientales y acompañar el desarrollo de las actividades productivas bajo criterios de sostenibilidad y control permanente.