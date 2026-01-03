Neuquén realizó más de 800 inspecciones ambientales durante 2025

Los controles se realizaron en áreas productivas, hidrocarburíferas y de infraestructura para prevenir impactos y garantizar la seguridad.

La provincia de Neuquén reforzó durante el 2025 la presencia en el territorio con un esquema de fiscalización ambiental activa. A lo largo del año, la levó adelante más de 800 inspecciones en áreas productivas, hidrocarburíferas y de infraestructura clave .

El principal objetivo de los controles fue prevenir impactos , garantizar el cumplimiento de la normativa y fortalecer la seguridad ambiental .

Según informaron desde la cartera, se concretaron 809 inspecciones ambientales en distintos puntos de la provincia. Los controles abarcaron 37 áreas hidrocarburíferas , además de obras de infraestructura y sitios vinculados a diversas actividades productivas.

Las acciones permitieron verificar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, detectar situaciones de riesgo y aplicar medidas correctivas de manera temprana, en línea con un enfoque preventivo que prioriza el cuidado del ambiente y la protección de las comunidades.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó la importancia de la presencia en territorio. “Este nivel de fiscalización refleja un Estado que controla, ordena y acompaña el desarrollo productivo con reglas claras y seguridad jurídica" expresó.

"Estar en el campo, con equipos técnicos, es fundamental para cuidar el ambiente y dar previsibilidad tanto a la comunidad como a los sectores productivos” destacó. "Estar en el campo, con equipos técnicos, es fundamental para cuidar el ambiente y dar previsibilidad tanto a la comunidad como a los sectores productivos” destacó.

inpecciones fauna nqn 2

El trabajo de fiscalización incluyó también intervenciones directas ante incidentes ambientales relevantes, con la participación inmediata de los equipos técnicos de la Secretaría. De esta manera, lograron contener situaciones críticas, evaluar impactos y definir acciones de remediación.

Desde el organismo destacaron que este enfoque preventivo resultó clave para minimizar riesgos ambientales y fortalecer los mecanismos de control en actividades de alto impacto, especialmente en sectores estratégicos para la economía provincial. Desde el organismo destacaron que este enfoque preventivo resultó clave para minimizar riesgos ambientales y fortalecer los mecanismos de control en actividades de alto impacto, especialmente en sectores estratégicos para la economía provincial.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, subrayó el valor de la fiscalización en campo como herramienta central de la política ambiental provincial. “Las más de 800 inspecciones realizadas durante el año nos permiten verificar en tiempo real cómo se desarrollan las actividades, detectar desvíos de manera temprana y aplicar medidas correctivas antes de que se generen impactos mayores”, afirmó.

Salvatori remarcó además que la presencia técnica en territorio, con equipos capacitados y protocolos claros, resulta fundamental para prevenir riesgos y proteger el ambiente y a las comunidades.

Refuerzo del control en actividades hidrocarburíferas

Otro de los ejes centrales del trabajo llevado adelante durante el 2025 fue el refuerzo del control ambiental en las etapas críticas de perforación y fractura, mediante inspecciones sistemáticas en campo. Estas tareas permitieron supervisar procedimientos, verificar condiciones operativas y asegurar el cumplimiento de los protocolos ambientales establecidos para este tipo de actividades.