Rolando Figueroa: "El ciclo lectivo 2026 va a comenzar el 25 de febrero en toda la provincia"

Desde Chos Malal, el gobernador destacó la inversión en infraestructura y becas, además de la negociación salarial con ATEN que da previsibilidad para el 2026.

El inicio del ciclo lectivo 2026 ya tiene fecha en la provincia del Neuquén: será el 25 de febrero , según lo anunció hoy el gobernador Rolando Figueroa . El mandatario provincial confirmó qué día volverán a clases los estudiantes neuquinos, tras inaugurar esta mañana una obra en la escuela primaria 225 de Chos Malal.

Desde esa ciudad del Alto Neuquén, el gobernador Figueroa destacó la inversión realizada para reforzar el sistema educativo desde todos sus ángulos , desde la construcción de escuelas, la asignación de becas estudiantiles, el fortalecimiento de diversas partidas y la negociación salarial 2026 que firmó ayer con el gremio que representa a los trabajadores de la educación.

Al respecto, dijo que desde el gobierno provincial “logramos acuerdos salariales con todos los gremios, lo que da previsibilidad a las familias y al sistema educativo. Eso nos permite garantizar que las clases comiencen en tiempo y forma”.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez indicó que “por primera vez en muchos años logramos llegar a más de 170 días de clases” y planteó que para el año próximo se pretende llegar a garantizar 180 días, con miras a los 190, que es el acuerdo del Consejo Federal de Educación.

Figueroa recalcó que “la educación es la principal herramienta de movilidad social y desarrollo” y afirmó que “las becas Gregorio Álvarez son un esfuerzo muy grande que hacemos los neuquinos. No hay otro lugar en Latinoamérica que otorgue esta cantidad de becas”. De hecho, este programa tiene más de 19.000 beneficiarios desde el nivel inicial hasta el universitario y contempla también a la formación profesional.

Asimismo, el gobernador expresó que el nivel de obras de infraestructura educativa no tiene parangón: representa una inversión superior a 10.400 millones de pesos e implica, en estos momentos, la ejecución de 85.000 metros cuadrados a nivel territorial. A modo de ejemplo, mencionó que hay nueve escuelas técnicas en marcha y eso es algo inédito. Además, hay que considerar la inversión de 27.760 millones de pesos en mantenimiento mayor y de conservación de edificios, a través del área de Infraestructura del ministerio de Educación.

Inauguraron la ampliación de la escuela primaria 225 de Chos Malal

Este viernes quedó inaugurada la obra de ampliación de la escuela Primaria N° 225 ‘Lía Rivero de Flores’ de Chos Malal. La comunidad educativa de la histórica institución disfruta a partir de hoy, de su edificio renovado con 236 metros cuadrados refuncionalizados, 15 metros lineales de piso exterior y una ampliación de 695 metros cuadrados, merced a la reactivación de su obra encarada por la actual gestión del gobierno provincial, que demandó una inversión total de 2500 millones de pesos.

Del acto de inauguración que coincidió con el de egreso de la cohorte 2025 participaron el gobernador Rolando Figueroa; las ministras de Educación, Soledad Martínez y de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el intendente Nicolas Albarracín; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, y la directora institucional Graciela Orellana, junto con estudiantes, docentes y familias.

LA EDUCACIÓN ES LA GRAN PRIORIDAD DE NUESTRO GOBIERNO



Reinauguramos en Chos Malal la Escuela 225, luego de una profunda transformación que la convierte en una institución modelo para toda la provincia.



Desde que iniciamos nuestra gestión, las prioridades son educación,… — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 19, 2025

“Estamos muy contentos con el trabajo que venimos realizando. Ha sido muy importante poner en orden la provincia”, aseguró Figueroa tras el acto de inauguración y recordó que “apenas asumimos, al otro día recorrimos la Escuela 225. Había un contrato firmado que hubo que renegociar porque no se avanzaba con la obra”.

El gobernador destacó que “reconfiguramos el proyecto, porque lo que estaba firmado no iba a quedar bien” y remarcó que “hicimos una obra mucho más importante”. “Agradezco la paciencia y el compromiso de los docentes, de la directora Graciela Orellana, de los estudiantes y de las familias”, agregó.

El mandatario provincial indicó que “hoy pudimos inaugurar esta escuela para el acto de fin de curso” y resaltó que “el año que viene los chicos van a empezar a cursar en un edificio renovado”.

“Es una escuela con mucha historia, que fue mudada cuando el río se llevó la anterior. La refacción es muy importante y quedó un espacio que también puede disfrutar el barrio”, finalizó.

Por su parte, la ministra de Educación habló en el acto e hizo una reseña histórica de la situación de la escuela, que funcionaba en tráileres y espacios cedidos por la municipalidad local. Sostuvo que “a partir del 10 de diciembre de 2023 está claro que la política y el gobierno tienen que hacerse carne de la perspectiva de derechos”.

“Hoy vamos a empezar a disfrutar e hicimos un esfuerzo enorme para que el egreso de las y los que hoy terminan su recorrido por la escuela Primaria pudieran hacerlo en un salón adecuado, el salón de su escuela, la escuela en la que transitaron toda la primaria. Por eso apuramos todos los tiempos de la obra para poder llegar aunque sea al acto de colación de grado de esta escuela”, aseveró.

Más adelante Martínez resaltó que “la perspectiva del gobierno es poner el Estado al servicio de las necesidades de las comunidades y por eso estamos muy orgullosos de jerarquizar la política, de hacerla con mayúscula, de poner la plata al servicio de la Educación, la Salud y la Seguridad, porque eso es lo que la comunidad de Neuquén espera”.

“Con las escuelas que a lo largo y a lo ancho de toda la provincia estamos mejorando o inaugurando, vamos a jerarquizar el sistema educativo, a recuperar esa trascendencia y esa capacidad transformadora que tiene la Educación”, concluyó la ministra.

La directora institucional señaló que “hoy celebramos este espacio, una historia de trabajo colectivo, de perseverancia y de dignidad” y expresó su deseo de que “esta escuela siga siendo el corazón del barrio, lugar de encuentro donde cada niño y cada niña pueda crecer con igualdad de oportunidades”. Además, agradeció “a quienes estuvieron ayer, a quienes sostienen hoy y a quienes van a construir el mañana. Es un día muy emocionante para la comunidad educativa ‘Lía Rivero de Flores’, nido de esperanza del barrio Uriburu de Chos Malal”.

La intervención en la escuela Primaria N° 225, que cuenta con una matrícula de 249 estudiantes, fue llevada adelante por la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), con un monto renegociado y una inversión total de 2.496.382.104,98 pesos.

Los trabajos consistieron en 695 metros cuadrados de obra nueva con cubiertos y contrapisos exteriores en playón deportivo y el acceso al comedor; del espacio en el que los y las estudiantes acceden a la comida y al refrigerio; la cocina y su correspondiente depósito; así como otro depósito de educación física, y un baño para personas con discapacidad, en rampas y estacionamiento.

Además, se refuncionalizaron espacios de la obra existente, sobre una superficie de 236 metros cuadrados, y con 15 metros lineales de piso exterior. Esto comprendió el área de gobierno, con la dirección y vicedirección, el depósito de la secretaría, la mapoteca en el área de Archivo, sala de maestros y su laboratorio, entre otras áreas, así como en la ampliación del SUM, su comedor, aula y depósito.