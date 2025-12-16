Rolando Figueroa ratificó que se erradicarán las escuelas tráilers en la provincia

El mandatario recorrió las obras de la EPET 26 de San Patricio del Chañar. “Asumimos que las inversiones tienen que ser en educación, salud y seguridad”, señaló.

El gobernador Rolando Figueroa afirmó este martes en San Patricio del Chañar que “estamos creando escuelas para que ya no funcionen en tráileres ”. El mandatario formuló estas declaraciones en el marco de una recorrida por la obra del nuevo edificio de la EPET 26 de esa localidad.

El mandatario manifestó que el dictado de clases en tráileres “ son cosas que tenemos que erradicar y estamos muy comprometidos con eso ”. Destacó la voz de los estudiantes que “claramente visualizan un mejor futuro, no solo por estar en una mejor aula, sino que ya están soñando con poder estudiar en virtud del desarrollo que va generando la provincia”.

Desde que comenzó la gestión, “asumimos que las inversiones tienen que ser en educación, salud y seguridad ”, indicó Figueroa y agradeció “el trabajo comprometido de la directora y los docentes, y la tolerancia de los alumnos y sus padres”.

“Es muy importante el esfuerzo que realizan todos los habitantes de nuestra provincia. Cuando eso se traduce en obras, trae mejoras y nos da mucha satisfacción”, puntualizó Figueroa.

Avances de obra en El Chañar

Según se informó, la construcción del edificio educativo en San Patricio del Chañar presenta un 30 por ciento de ejecución y demandará una inversión de más de 12.000 millones de pesos.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, informó que en la provincia se están ejecutando nueve escuelas similares.

“Cada prototipo tiene 5.000 metros cuadrados, tienen 19 talleres, 10 aulas, un laboratorio y un SUM de 750 metros cuadrados para que los chicos puedan desarrollar sus actividades deportivas y recreativas”, detalló y explicó que “todas estas escuelas tienen piso radiante, algo que ninguna escuela en la provincia tenía. Esto habla de la calidad constructiva con la que estamos desarrollando estas escuelas técnicas”.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, indicó que “esta es una forma de garantizar la educación para los jóvenes de nuestra provincia y poder eliminar los tráileres. Muy contenta recorriendo la obra con los protagonistas, que son los estudiantes”.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi recordó que desde su creación “la escuela funcionó en tráileres, por eso esto es un reconocimiento a lo que tuvieron que vivir durante años”. Destacó “la posibilidad pedagógica de acompañar este proceso haciendo que los estudiantes sean parte y utilizándolo como prácticas profesionalizantes del seguimiento de obra”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Julieta Oliva, expresó que “la obra marcha muy bien y ya superó las expectativas”. También comentó que la EPET es relativamente nueva en la localidad “y palpar nuestro edificio propio es una emoción muy grande y muy grata”.

Con estudiantes

Los estudiantes también formaron parte del recorrido por las instalaciones. Al respecto, Lorenzo y Valentín manifestaron sus impresiones: “Nos quedamos sorprendidos porque es enorme y estamos contentos porque vamos a egresar acá”. Ambos adelantaron que una vez terminado su trayecto técnico tienen pensado seguir una carrera vinculada a los hidrocarburos.

El intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez, dijo que “proyectar esta obra en el corazón del pueblo nos enorgullece muchísimo. Estamos muy contentos por el gran avance de esta obra espectacular”. Agregó que “es un compromiso muy importante del gobierno provincial y municipal por mejorar las condiciones educativas”.

Sobre la EPET 26

La obra presenta un 30 por ciento de avance y funcionará en Avenida Malvinas Argentinas, Pehuén y Alerce. La superficie cubierta será de 4.940 metros cuadrados, sobre un predio de 13.900. El establecimiento dispondrá de aulas, laboratorio, biblioteca multimedia, salón de usos múltiples, áreas administrativas y 19 talleres. La obra tiene como fecha de finalización noviembre de 2026 y la inversión prevista es de más de 12.200 millones de pesos.

La obra, ejecutada por el ministerio de Infraestructura a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), permitirá acompañar el crecimiento de la matrícula y ampliar la oferta educativa en una localidad en pleno desarrollo.

Actualmente, la institución cuenta con cerca de 200 estudiantes hasta cuarto año e inicia quinto, con la orientación de Maestro Mayor de Obras. Es indispensable contar con un edificio adecuado para el crecimiento de la matrícula y la demanda propia de la modalidad técnica.

La obra de la EPET Nº26 de San Patricio del Chañar se integra a un plan provincial que incluye nuevas escuelas técnicas en Plottier, Añelo, Centenario, Neuquén capital, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.