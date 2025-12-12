Incorporarán inversiones vinculadas al petróleo y gas en el RIGI

Nación respaldó el pedido del Figueroa de incluir el upstream de la industria petrolera en el Régimen de Incentivo. Así lo anunció el gobierno provincial este viernes.

Lo anunció este viernes el secretario y coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González.

El Gobierno nacional anunció este viernes que las inversiones vinculadas al sector upstream de la industria petrolera serán incluidas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) . Fue luego de un pedido que realizó ayer el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Lo anunció el secretario y coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González , durante un encuentro por el Día Nacional del Petróleo organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas.

El jueves, Figueroa entregó la solicitud a Caputo, donde propuso la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream de petróleo y gas natural -particularmente aquellas destinadas a generación incremental de producción- dentro del RIGI. El mandatario provincial destacó que la propuesta permitiría contribuir significativamente al superávit de la balanza energética, garantizar mayor recaudación fiscal nacional y provincial y fortalecer la integración energética regional con Chile, Brasil y Uruguay.

El gobernador también le transmitió a Caputo la necesidad de extender el alcance del RIGI a actividades de upstream específicas, que incluye la liberación gradual del cepo cambiario; el congelamiento de las normas tributarias, mantenimiento de tasa impositiva por 30 años; la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias; y la exención de aranceles por la importación de bienes de capital (repuestos e insumos esenciales).

Entre los fundamentos, Figueroa destacó que “el desarrollo de petróleo y gas natural, y en especial el no convencional, constituye el principal motor económico de la República Argentina en términos de generación de divisas, sustitución de importaciones, empleo, actividad industrial asociada e ingresos fiscales”.

Además, explicó que su dinámica requiere elevadas tasas de reinversión anual, con ciclos de inversión continua; escalabilidad para sostener curvas de producción crecientes; financiamiento intensivo, en dólares, para perforación, completación, infraestructura de superficie y transporte; y reducción del riesgo macroeconómico, en particular acceso a divisas, estabilidad fiscal y previsibilidad de largo plazo.

El mandatario neuquino explicó que a nivel global y regional existen regímenes de promoción permanentes a la explotación de hidrocarburos, como por ejemplo en Brasil bajo el esquema de REPETRO, que reconoce la necesidad de contar con un esquema de incentivo a este tipo de inversiones.

Remarcó que la previsibilidad regulatoria que brinda el RIGI permite acelerar proyectos vinculados a nuevos usos del gas, tales como GNL modular y a gran escala, orientado a exportación; fertilizantes nitrogenados, clave para la competitividad agroindustrial; ampliación petroquímica, con impacto en valor agregado; GNC pesado / gas para transporte, sustituyendo gasoil importado; integración energética regional (Chile, Brasil, Uruguay); y producción de hidrógeno azul, con captura de carbono asociada.

Respaldo a la quita de retenciones al petróleo convencional

A mediados de noviembre, el gobernador había celebrado la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los derechos de exportación para la producción convencional de petróleo cuando el precio internacional sea inferior a 65 dólares el barril. La medida fue interpretada como una señal favorable hacia las firmas de menor escala que todavía mantienen actividad convencional.

De acuerdo con información oficial, esta resolución se alinea con los lineamientos trabajados por las autoridades locales desde septiembre, cuando se creó la Mesa del Programa para la Reactivación de la Producción Convencional.

También forma parte de las propuestas que Neuquén viene impulsando junto a otras jurisdicciones productoras en el ámbito de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), con el objetivo de reforzar la competitividad de la actividad.

En aquella oportunidad, Figueroa había destacado: “Desde la Provincia del Neuquén ya tomamos la decisión de reducir los valores de regalías y del impuesto sobre los ingresos brutos para la producción convencional, de manera que este esfuerzo tenga como contrapartida el sostenimiento de puestos de trabajo y el mantenimiento de la inversión”. Tras conocerse la propuesta, agregó: “Con esta medida del Gobierno Nacional contaremos con más herramientas para el logro de estos objetivos”. El mandatario también pidió que este enfoque pueda trasladarse a otras provincias productoras.

Desde la secretaría de Energía de la Nación confirmaron que el Gobierno busca disminuir la carga tributaria sobre la producción convencional. A diferencia del shale, esta actividad presenta menores costos iniciales, pero también un menor rendimiento, y en muchos casos es desarrollada por compañías más pequeñas.

Hasta ahora, las exportaciones de petróleo estaban sujetas a un esquema de retenciones móviles: 0% cuando el barril se ubica en US$45 y hasta 8% cuando supera los US$60. Con los valores actuales del mercado internacional, por encima del umbral máximo, la alícuota aplicable era del 8%. La modificación propuesta elimina esta carga para el crudo convencional.