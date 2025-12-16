Cómo estará el tiempo en la semana previa a la Navidad en Neuquén

El pronóstico para lo que resta de la semana anticipa tiempo bueno, caluroso y algo ventoso . Conforme transcurran los días, se irán incrementando tanto la temperatura como la intensidad de las ráfagas en Neuquén y zona de influencia.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) pronosticó para este miércoles una jornada con predominio del calor y del viento.Por la madrugada se prevé una temperatura de 18 grados bajo un cielo parcialmente nublado. En horas de la mañana ascenderá la temperatura a los 26 grados con cielo algo nublado y viento fuerte. Mientras que las ráfagas estarán entre los 40 y 50 kilómetros por hora. Por la tarde, seguirá algo nublado con la misma intensidad del viento y el calor ascenderá a los 29 de máxima. Hacia la noche estuvo despejado con una temperatura que descenderá a los 25 grados y viento que se elevará a los 50 kilómetros por hora con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora.

Según la Autoridad Interjuridiccional de las Cuencas ( AIC ), para este miércoles hacia la noche se prevén períodos de viento del sudoeste. Desde el organismo interprovincial anticiparon que se mantendrán los días cálidos durante la semana. También en Nochebuena y Navidad. Aunque habrá algunas tardes con viento provenientes del sector oeste.

El pronóstico para el jueves da cuenta de que el viento fuerte se sentirá en horas de la madrugada. Soplará leve, pero con ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora . Luego por la mañana estará entre leve y moderaro, aunque irá en descenso con el transcurso de la jornada. El cielo estará entre parcialmente nublado y algo nublado; mientras que la temperatura irá en ascenso. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 30 grados en horas de la tarde.

ON - Calor rio (12)

Las condiciones meteorológicas se mantendrán durante el viernes, de acuerdo al SMN. La mínima será de 18 grados y la máxima de 30 grados. Durante el día no se sentirá prácticamente el viento, en tanto que hacia la tarde/noche andará entre los 32 y 41 kilómetros por hora con ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora.

El tiempo entre ventoso y caluroso también continuará el sábado y domingo con máximas de 30 grados y mínimas de 18 grados. Estará caluroso, pero en extremo. El viento se sentirá fuerte con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora durante ambos días del fin de semana.