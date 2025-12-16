ATEN tiene en sus manos la última oferta que hará el Gobierno

Los docentes tienen en sus manos la decisión de aceptar o no, mediante asamblea. De ir por la negativa, no habría otra convocatoria a la mesa salarial.

La que los dirigentes del gremio de los docentes neuquinos ATEN se llevaron de la reunión de este lunes con los funcionarios del gobierno provincial, es la última oferta del gobierno. No habrá más. El esfuerzo económico y político es enorme y hay expectativas de que se comprenderá, confió una fuente que sigue muy de cerca las conversaciones destinadas a establecer las pautas salariales de 2026.

Los otros tres gremios que nuclean a los trabajadores de la administración pública provincial neuquina (ATE, UPC y Viales) ya la aceptaron y sólo falta ATEN, generalmente el gremio más complicado a raíz de los eternos conflictos entre la dirigencia provincial (la que se sienta a la mesa de negociaciones) y la capitalina (la que agita desde la esquina de Roca y Rioja, en la puerta de Casa de Gobierno).

En el gobierno de Rolando Figueroa destacan que la oferta salarial docente es, por lejos, la mejor del país; a punto tal que la segunda ni siquiera se le aproxima. Y luego de un largo período de escucha abierta -propia de una modalidad que se apoya en diálogo- esperan una respuesta, con la convicción de que no va habrá nuevas propuestas.

La pelota está ahora del lado del sindicalismo docente. Los gremialistas saben que las dilaciones pueden hacer que sus afiliados pierdan el bono adicional que se pagará a mediados de enero y que otros gremios aceptaron. Saben que esta gestión de gobierno realizó una inversión en obras escolares, construcción de establecimientos nuevos, incrementos para las partidas sin precedentes; y que, además, puso en marcha el programa de becas Gregorio Álvarez, para garantizar que nadie quede afuera del sistema educativo, desde el jardín de infantes a la enseñanza superior, a lo largo y ancho de la provincia.

Está, además, la mirada de la sociedad que sabe que la oferta salarial es superadora y que espera que las mezquindades políticas no se impongan sobre el derecho de los niños y niñas a tener un ciclo lectivo sin medidas de fuerza impostadas.

Una oferta superadora que espera por una respuesta

El gremio que ahora conduce Fany Mansilla (y que, hasta el sábado último, conducía Marcelo Guagliardo) pidió la actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) anualizado, y es precisamente eso lo que se comprometió a realizar el gobierno, por lo que la discusión debería darse por saldada. Pero, en fin, hay que esperar.

En cuanto al Adicional al Desarrollo Profesional Docente (que en el sindicato llaman presentismo) se dijo que se aplicará a las inasistencias injustificadas, ya que es absolutamente lógico que aquellos que no cumplen con ese requisito básico y elemental no accedan al beneficio.

Tras la reunión de este lunes, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, señaló que el ofrecimiento “lo consideramos prudente, a los fines de garantizar fundamentalmente la educación durante todo el ciclo, darle previsibilidad a las familias neuquinas que tienen sus hijos en las escuelas y, también darles previsibilidad a los docentes con relación a su pauta, cuál va a ser su ingreso durante todo el año 2026”. La oferta es muy superior a la de Nación.

Básicamente, la propuesta contempla una actualización salarial por IPC entre enero y diciembre de 2026 (calculados con las mediciones de la dirección provincial de Estadística y Censos y el INDEC), con aumentos a aplicarse en abril, julio, octubre y enero (ya de 2027).

También incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos y una segunda cuota en la segunda quincena de septiembre, que tendrá como base el importe de 350.000 pesos.

Del mismo modo, el Ejecutivo se comprometió a garantizar durante 2026 el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el concepto de “Conectividad Nacional”, que serán afrontados con recursos propios del tesoro provincial. Son los fondos que dejó de pagar Nación.

Con todos esos elementos sobre la mesa se entiende que el acuerdo debería estar cerca.