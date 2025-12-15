ATEN lleva la propuesta del Gobierno a las asambleas: los detalles de la última oferta y qué dijo el gremio

El Ejecutivo y el gremio firmaron un acta en la Mesa de Negociación con la anualización de los aumentos trimestrales por IPC como punto principal.

ATEN debatirá la nueva propuestas en asambleas que se realizarán en toda la provincia.

La negociación entre el Gobierno provincial y el gremio docente ATEN tuvo este lunes una extensa jornada que se prolongó durante varias horas y concluyó pasadas las 20. De ese encuentro surgió una propuesta ampliada que incorpora compromisos salariales, laborales y administrativos , aunque sin una definición cerrada sobre el reclamo central del sector: la aplicación del IPC anualizado como mecanismo permanente de actualización salarial.

La reunión se realizó en el marco de la Mesa Salarial 2025-2026 y, tras su finalización, la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla , brindó un detallado informe público sobre los puntos abordados y los avances alcanzados, de cara al debate que deberá darse en las asambleas docentes de toda la provincia.

Mansilla remarcó la importancia del momento que atraviesa la discusión. “Es un momento importantísimo no solo para nosotros, el colectivo docente, sino para toda la comunidad educativa”, afirmó. También agradeció el acompañamiento de la militancia sindical durante la jornada y reconoció que la negociación fue extensa y compleja.

La dirigente explicó que el gremio debió realizar un esfuerzo significativo para arribar a una propuesta que pueda ser debatida en las bases, en un contexto económico adverso y con múltiples reclamos acumulados.

IPC anualizado y esquema de actualización salarial

Según consta en el acta, el Gobierno propuso aplicar una actualización salarial por IPC para el período comprendido entre enero y diciembre de 2026, tomando como referencia el índice de precios al consumidor informado por el INDEC, con una ponderación del 50% del IPC general y 50% del IPC regional Patagónico.

El esquema contempla:

Actualización acumulada en abril de 2026 (correspondiente a enero-marzo).

Actualización acumulada en julio de 2026 (correspondiente a abril-junio).

Actualización acumulada en octubre de 2026 (julio-septiembre).

Actualización en enero de 2027 (octubre-diciembre).

Sumas extraordinarias y compensaciones

En el plano salarial, el acta establece el otorgamiento de dos sumas extraordinarias no remunerativas y no bonificables, de carácter excepcional:

Una primera cuota de 350 mil pesos , a pagar en la segunda quincena de enero de 2026.

Una segunda cuota con el mismo monto de base, actualizado por IPC, a abonarse en septiembre de 2026.

Las sumas serán proporcionales a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo uno de 25 horas, y con equivalencias específicas para horas cátedra y cargos de mayor carga horaria.

Si bien estos puntos fueron valorados como avances parciales, desde el gremio insistieron en que no reemplazan la necesidad de una propuesta salarial que contemple la evolución real del costo de vida.

Asignaciones familiares y continuidad del FONID

Otro de los puntos incluidos en la propuesta es la actualización por IPC ponderado de las asignaciones familiares, conforme al Decreto 418/22.

Además, el Gobierno se comprometió a garantizar durante todo el ejercicio 2026 la continuidad del pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del concepto de Conectividad Nacional, los cuales serán afrontados con recursos del Tesoro provincial, manteniendo las condiciones vigentes a diciembre de 2025, sin perjuicio de los reclamos que correspondan al Estado nacional.

Boleto educativo docente

El acta también formaliza el inicio del proceso para implementar el boleto educativo docente interurbano. Se acordó la conformación de una mesa técnica en febrero de 2026, que tendrá un plazo máximo de 60 días para definir criterios, alcance, sectorización y metodología de implementación, con participación del área de Transporte, el Consejo Provincial de Educación y representantes de ATEN.

Adicionales, cargos y contextos específicos

Entre los avances laborales, se estableció un adicional de 500 puntos para quienes desempeñan funciones en educación en contextos de privación de la libertad, de carácter remunerativo y bonificable.

También se acordó modificar, a partir del 1 de enero de 2026, la asignación de categorías de los cargos docentes correspondientes a los Equipos de Apoyo Pedagógico a las Trayectorias Socioeducativas, elevando su puntaje y detallando sus cargas horarias, además de definir en mesa técnica el esquema de pago del adicional por movilidad para esos cargos.

Salud ocupacional, licencias y días compensatorios

En materia de salud ocupacional, el acta anexa incorpora compromisos vinculados a la ampliación de licencias para docentes con hijas e hijos con enfermedades graves, así como para quienes padecen enfermedades poco frecuentes o situaciones de postración.

Asimismo, se incluyó el reconocimiento de días compensatorios para docentes de distintos niveles y modalidades que participen en campamentos, viajes educativos o actividades institucionales fuera del horario habitual, un reclamo histórico del sector.

CFP, plantas de campamento y otras partidas

La propuesta también contempla compromisos específicos para el CFP 39, garantizando la adecuación de entornos formativos para el normal desarrollo de talleres. Además, el Gobierno asumió el compromiso de crear partidas extraordinarias para Plantas de Campamento, CEF y actividades de extensión e investigación en los Institutos de Formación Docente, con montos a definir en el ámbito del CPE.

El debate que sigue

Pese a los avances enumerados, Mansilla remarcó que el IPC anualizado continúa siendo el eje central del conflicto. “A partir de este momento, ATEN activa sus mecanismos de definición”, sostuvo, en referencia al debate que se abrirá en las asambleas que serán este martes y miércoles.

La negociación permanece abierta y la resolución final quedará en manos de la docencia neuquina, que deberá decidir sobre la propuesta en un contexto de tensión entre la dirigencia provincial del gremio y la oposición.